Coco Gauff perde contro Iga Świątek e interrompe la striscia di vittorie di 16 partite

La numero 3 del mondo Gauff ha vissuto quest'estate il periodo migliore della sua carriera, diventando per la prima volta campionessa del Grande Slam agli US Open e avviando la più lunga striscia di vittorie di una teenager americana dai tempi di Serena Williams nel 1999, secondo la WTA.

Ma tutto questo si è concluso con la vittoria di Świątek per 6-2 6-3 contro l'americana a Pechino.

"Sono davvero orgogliosa di me stessa", ha dichiarato Gauff dopo il match, secondo quanto riportato dal China Open. "Spero che l'anno prossimo possa continuare con questa costanza, magari non con 16 vittorie di fila, ma con una serie di vittorie, di titoli 1000 e, se possibile, di un Grande Slam, che sarebbe un grande obiettivo per me".

Gauff e Świątek sono abituati a giocare l'uno contro l'altro. Si sono affrontati più di ogni altro avversario e il match si è quasi sempre concluso a favore di Świątek. Il polacco ha sconfitto Gauff otto volte e ha perso solo una volta.

La Świątek ha dominato il primo set, commettendo solo quattro errori non forzati e concedendo zero palle break, portandosi in vantaggio per 6-2.

Ha poi strappato il servizio a Gauff nel primo game del secondo set e la partita è andata in pausa sul 2-1 quando Gauff ha chiamato un medical timeout a causa di un infortunio alla spalla destra.

Gauff ha continuato a giocare ma non è riuscita ad arginare la marea e ha ceduto alla sua prima sconfitta da agosto, ponendo fine alla più lunga striscia di vittorie sul WTA Tour di quest'anno, secondo quanto riportato da Reuters.

"Mi sento come se potessi giocare di nuovo liberamente, quindi sono davvero felice", ha dichiarato la Świątek alla WTA, dopo un periodo in cui ha ceduto il suo status di numero 1 del mondo ed è uscita dagli US Open agli ottavi di finale.

"Era da un po' che non mi sentivo così. Quindi ricorderò per il resto della mia carriera che anche se possono arrivare momenti difficili, nella tua mente puoi sempre superarli. E con il duro lavoro, puoi raggiungerli".

La Świątek affronterà domenica la numero 22 del mondo Liudmila Samsonova per il titolo del China Open.

Fonte: edition.cnn.com