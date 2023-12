Coco Gauff esorta a porre fine alla violenza delle armi e chiede una riforma delle armi mentre avanza alla finale degli Open di Francia

Dopo la semifinale vinta giovedì agli Open di Francia, che l'ha portata alla sua prima finale di singolare del Grande Slam, la 18enne ha scritto sull'obiettivo di una macchina fotografica vicina, come è tradizione dopo una vittoria. Ma invece della sua firma, la Gauff ha aggiunto "Peace End Gun Violence" con l'immagine di un cuore.

Dopo la vittoria per 6-3 6-1 in un set diretto contro l'italiana Martina Trevisan, l'americana ha spiegato che non aveva pianificato di scrivere quel messaggio in anticipo, ma che voleva esprimere un messaggio "importante".

"È importante, proprio come persona nel mondo, indipendentemente dal fatto che sia una tennista o meno. Credo che per me sia stato particolarmente importante essere in Europa e sapere che le persone di tutto il mondo stanno sicuramente guardando", ha detto.

"Penso che questo sia un problema in altre parti del mondo, ma soprattutto in America, un problema che, francamente, si è verificato per alcuni anni, ma ovviamente ora sta ricevendo maggiore attenzione. Ma per me è un problema da anni.

"Per me è un problema vicino a casa. Avevo alcuni amici che hanno partecipato alla sparatoria di Parkland. Ricordo di aver assistito a quell'esperienza in prima persona, vedendo e avendo degli amici che l'hanno vissuta. Per fortuna sono riusciti a uscirne. Penso che sia pazzesco, avevo forse 14 o 13 anni quando è successo, e ancora non è cambiato nulla".

"Penso che sia stato solo un messaggio per le persone a casa che guardano e per le persone in tutto il mondo che guardano. Speriamo che arrivi alla testa delle persone in carica e che cambi le cose".

Il messaggio di Gauff arriva dopo la recente ondata di sparatorie di massa negli Stati Uniti.

A maggio, un uomo armato di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due adulti in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, prima di essere ucciso dalle forze dell'ordine. All'inizio del mese, 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a sfondo razziale in un supermercato di Buffalo da un sospetto in tenuta tattica che stava trasmettendo l'attacco in streaming.

Mercoledì, una sparatoria a Tulsa, in Oklahoma, ha causato cinque morti, compreso l'uomo armato.

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un fervente appello per leggi più severe sulle armi, tra cui il divieto delle armi d'assalto, leggi più severe sui controlli in background e un'età minima di acquisto più alta.

Usare le piattaforme per il cambiamento

Gauff ha spiegato che le star dello sport dovrebbero usare le loro piattaforme per cambiare le cose, e che ha imparato molto su come far sentire la propria voce da altri atleti di alto profilo.

"Sicuramente, direi LeBron James, Serena (Williams), Billie Jean (King), Colin (Kaepernick), la lista continua, Naomi (Osaka), continua a parlare di questi temi", ha detto.

"Penso che ora gli atleti siano più tranquilli nel parlare di queste cose. Mi sembra che molte volte ci mettano in una scatola in cui la gente dice sempre: "Oh, lo sport e la politica dovrebbero rimanere separati e tutto il resto". E io rispondo: "Sì, ma allo stesso tempo sono un essere umano prima di essere un giocatore di tennis".

"Se sono interessato a questo, non considererei nemmeno la politica della violenza delle armi; penso che sia solo la vita in generale. Non credo che sia una questione politica. Ma in generale, penso di essere prima di tutto un essere umano. Quindi, ovviamente, mi interesserò di questi problemi e ne parlerò.

"Quando la gente fa questi commenti, non sarò un atleta per sempre. Ci sarà un momento in cui mi ritirerò e tutto il resto, e sarò ancora un essere umano. Quindi, ovviamente, mi interessano questi argomenti.

"Penso che, se non altro, lo sport ti dia la possibilità di far arrivare questo messaggio a più persone".

Gauff affronterà la numero 1 del mondo femminile Iga Swiatek nella finale degli Open di Francia di sabato.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com