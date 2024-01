Coco Gauff esce dagli US Open: gli organizzatori utilizzano un "piano di protocollo rafforzato" dopo la positività al test Covid

Il sedicenne Gauff è stato sconfitto per 6-3, 5-7, 6-4 dal lettone, 45° classificato, in quello che normalmente sarebbe stato un pubblico gremito al Louis Armstrong Stadium di New York, il secondo campo più grande dell'evento.

Ma a causa della pandemia di coronavirus, i tifosi non sono ammessi. Al contrario, lunedì i rumori simulati della folla hanno cercato di riempire il vuoto.

La Gauff ha dichiarato ai giornalisti di non pensare che la mancanza di pubblico abbia influito sul risultato.

"Penso di competere con lo stesso impegno, con o senza tifosi", ha dichiarato la Gauff. "Avrei potuto giocare meglio oggi. Mi rimetto al lavoro e mi preparo per l'Open di Francia".

L'Open di Francia, normalmente il secondo torneo del calendario tennistico, è stato rinviato a settembre. Wimbledon è stato cancellato all'inizio dell'anno.

L'anno scorso la Gauff è salita alla ribalta a Wimbledon come prima qualificata, quando ha sconfitto Venus Williams, prima di perdere contro la campionessa Simona Halep.

Ha perso anche contro la campionessa degli Australian Open a gennaio, Sofia Kenin, ed è uscita contro la due volte vincitrice del Grande Slam Naomi Osaka a New York un anno fa.

In effetti, ci sono volute alcune delle migliori tenniste per avere la meglio su di lei. Sevastova rientra nella descrizione, soprattutto perché ha raggiunto i quarti di finale o meglio agli US Open in tre delle sue ultime quattro visite e ha sconvolto Serena Williams prima della pandemia.

"Penso che sia difficile per tutti venire qui", ha detto Sevastova. "Ma, sì, questo primo ostacolo, ho vinto di nuovo un match. Penso che questo mi darà un po' di fiducia. Ho pensato di lottare fino alla fine di questo match, vedremo come andrà. Coco è una grande giocatrice. Voglio dire, ha 16 anni e gioca così. Vorrei giocare così a 16 anni".

Il gioco a tutto tondo e l'intelligenza di Gauff le hanno fatto guadagnare i plausi, oltre al fatto che, come Osaka, ha preso posizione in seguito all'uccisione di persone di colore per mano della polizia negli Stati Uniti.

L'ex atleta junior ha partecipato a una manifestazione di protesta nella sua città natale, Delray Beach, in Florida, a giugno, in seguito alla morte di George Floyd e ha dichiarato, dopo l'uccisione di Jacob Blake in Wisconsin questo mese, che continuerà a usare il tennis per "costruire la mia voce e farla sentire più forte in modo da poter raggiungere più persone e creare un cambiamento".

"Quest'estate ho imparato molto su me stessa", ha detto Gauff. "Ho imparato che posso superare molte cose dentro e fuori dal campo. Spero ancora di poter essere così e di usare la mia piattaforma in questo modo".

Naomi Osaka vince e indossa la maschera di Breonna Taylor

Gauff e Osaka avrebbero potuto incontrarsi di nuovo a Flushing Meadows nel terzo turno. Lunedì, la grande giocatrice di fondo giapponese ha affrontato la connazionale Misaki Doi nella sessione notturna.

Prima del suo incontro, Osaka è entrata nell'Arthur Ashe Stadium indossando una maschera con la scritta "Breonna Taylor". Dopo aver sconfitto Doi, 6-2, 5-7, 6-2, Osaka è stata interrogata sulla maschera.

"Ne ho sette", ha detto Osaka a ESPN in campo. "È abbastanza triste che sette maschere non siano sufficienti per la quantità di nomi, quindi spero di arrivare in finale e di poterle vedere tutte".

Osaka - che si è ritirata prima della finale di sabato al Western & Southern Open a causa di un infortunio al bicipite femorale sinistro - affronterà l'italiana Camila Giorgi al secondo turno.

"Devo solo vedere cosa succede domani e come mi sento", ha detto Osaka.

Il Western & Southern Open si svolge di solito nei pressi di Cincinnati, in Ohio, ma è stato spostato sul terreno degli US Open per rafforzare la bolla, un concetto utilizzato in modo simile nell'NBA, nell'NHL e nella Champions League e MLS di calcio.

Domenica, tuttavia, gli US Open hanno rivelato che un giocatore senza nome era risultato positivo al Covid-19.

Il portavoce degli US Open, Chris Widmaier, ha dichiarato alla CNN in un'e-mail che il giocatore non poteva essere nominato a causa delle leggi sanitarie, ma è stato identificato come il francese uscente Benoit Paire dal quotidiano sportivo francese L'Equipe. Da allora è stato ampiamente identificato da altri organi di informazione e dai social media. La CNN ha contattato un rappresentante di Paire.

Il nome di Paire è stato successivamente rimosso dal sorteggio ufficiale e sostituito da un sostituto del campo di doppio, Marcel Granollers.

I francesi Adrian Mannarino e Kristina Mladenovic sono stati autorizzati a giocare e hanno vinto al primo turno.

Paire è stato indicato dal suo collega francese Adrian Mannarino come positivo al test e Paire ha scritto su Instagram lunedì sera, ora di New York, di stare "bene per il momento" e di non avere alcun sintomo.

"Esito a dire cosa sta realmente accadendo nella bolla di sapone", ha aggiunto.

Mannarino e la francese Kristina Mladenovic - che erano stati entrambi in contatto con Paire - hanno disputato i loro incontri di primo turno lunedì.

Alla domanda sul perché la coppia francese sia stata autorizzata a giocare nonostante il CDC e il Dipartimento della Salute dello Stato di New York avessero dichiarato che chi entrava in contatto con persone infette avrebbe dovuto mettersi in quarantena, Widmaier ha risposto che "erano in atto protocolli rafforzati".

"Insieme al Dipartimento della Salute e dell'Igiene Mentale di New York, l'USTA ha messo a punto un piano di protocolli rafforzati per quei giocatori che potrebbero essere stati potenzialmente esposti al giocatore infetto", ha dichiarato. "Come parte di questi protocolli rafforzati, i giocatori potenzialmente esposti saranno ora testati su base giornaliera, anziché ogni quattro giorni".

Widmaier ha confermato che lo specialista francese di doppio Edouard Roger-Vasselin è uno di quelli che rientrano nel piano di protocollo rafforzato, dopo che L'Equipe ha indicato che anche lui è entrato in contatto con Paire e lo ha citato.

Anche Mladenovic e Mannarino hanno dichiarato di esserlo.

Mladenovic, che ha battuto Hailey Baptiste per 7-5, 6-2, ha dichiarato di essere risultata negativa per due volte all'indomani del test positivo di Paire.

Sembrava svuotata parlando con i giornalisti in una Zoom call.

"Non so come faremo ad andare avanti", ha detto. "Non mi è permesso di fare fitness, né di frequentare le bolle di sapone pubbliche. Sono completamente da sola con mio fratello/allenatore. È letteralmente una bolla nella bolla. Non so come essere più preciso. Non vedo letteralmente nessun altro. Non posso accedere a nessuna delle strutture che sono state messe a disposizione dei giocatori. È mentalmente molto dura".

Dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego per 6-1, 6-4, 2-6, 6-3, Mannarino ha dichiarato di essere mentalmente esausto.

"Non ho dormito molto", ha detto Mannarino in una telefonata a Zoom. "Non avevo idea se sarei stato ritirato dal torneo. Se sarei stato ancora nel torneo, in quali condizioni? Quindi ho pensato molto".

"Domenica l'ATP ci ha detto che stava discutendo con il dipartimento di salute la decisione da prendere riguardo a tutti i giocatori che sono stati in contatto con Benoit. Quindi c'è voluto un po' di tempo prima che prendessero la decisione di lasciarci nel torneo".

Fonte: edition.cnn.com