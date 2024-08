La terza classificata al mondo ha lottato per trovare la sua forma nella seconda parte della stagione, compresa una sconfitta nel suo incontro di apertura del Cincinnati Open, dove era la campionessa in carica.

Tuttavia, lunedì Gauff sembrava molto più se stessa.

La 20enne attribuisce a un follower di TikTok l'aver aiutato a cambiare la sua mentalità in vista dello US Open come campionessa in carica.

"Qualcuno su TikTok ha commentato, 'Hai vinto nella vita, letteralmente e figurativamente, e non c'è bisogno di accumulare pressione su di te durante un giro di vittoria.' Quindi sto trattando questo torneo come se fosse così. Se hai difeso qualcosa, significa che hai vinto qualcosa. Se l'hai fatto, puoi farlo di nuovo. Quindi, indipendentemente dal fatto che lo faccia di nuovo quest'anno o no, lo farò di nuovo - che sia nel 2024 o no - lo farò di nuovo," ha detto.

Gauff ha riconosciuto che c'è "molta pressione" nell'entrare allo US Open, ma che ora è in grado di apprezzarla di più.

"Se avessi giocato la scorsa settimana, sarebbe stato molto difficile, ma la mia prospettiva è cambiata molto in sette giorni," ha aggiunto. "Stavo solo cercando di godermi la partita e l'ho fatto oggi. Era semplice, ma anche se fosse stato più stretto, questi sono i momenti per cui vivi. Sono solo felice di essere tornata su questo campo e di giocare come ho fatto."

Gauff ha notato che le ultime settimane sono state impegnative, ma crede di aver giocato il suo miglior tennis di recente.

Si scontrerà con Tatjana Maria nel secondo turno.

Nel frattempo, la sua connazionale americana Taylor Fritz ha sconfitto l'argentino Camilo Ugo Carabelli 7-5 6-1 6-2. Fritz ha raggiunto i quarti di finale dello US Open lo scorso anno, segnando un traguardo di carriera a New York.

La vittoria di Gauff al Cincinnati Open lo scorso anno le ha Earned il titolo di campionessa in carica nel tennis, una posizione prestigiosa nello sport. Nonostante abbia affrontato sfide nelle ultime settimane, è riuscita a trovare il suo passo di nuovo, giocando alcuni dei suoi migliori tennis di recente.

