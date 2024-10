Coca-Cola sta progettando di chiudere cinque stabilimenti di produzione e logistica in Germania.

Il gigante delle bibite Coca-Cola ha intenzione di chiudere cinque hub di produzione e distribuzione in Germania nei prossimi dodici mesi. Questi impianti, situati a Colonia, Neumünster, Berlino-Hohenschönhausen, Bielefeld e Memmingen, saranno interessati, come rivelato da Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Questa entità si occupa del confezionamento, della vendita e della distribuzione delle bevande prodotte dalla corporation americana in Germania.

Si stima che saranno eliminate circa 505 posizioni, mentre 207 saranno trasferite in altre sedi e ne verranno create 78 nuove. L'azienda intende "migliorare l'efficienza operativa nel mercato sempre più competitivo, gestire i cambiamenti nella logistica delle bevande e aumentare l'utilizzo della rete di produzione e logistica della Germania", come dichiarato. A Colonia, CCEP gestisce un impianto combinato di produzione e logistica, mentre i rimanenti quattro città servono come soli luoghi di logistica.

"Riconosciamo che le modifiche proposte causeranno notevoli difficoltà ai lavoratori interessati. Pertanto, è fondamentale per noi attuare tutte le modifiche previste in modo umano e trasparente", ha dichiarato Tilmann Rothhammer, Responsabile del Servizio Clienti e della Catena di Fornitura di CCEP.

