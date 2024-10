Coca-Cola Columbia chiude cinque stabilimenti in Germania

La Coca-Cola chiuderà cinque dei suoi siti di produzione e distribuzione in Germania nei prossimi dodici mesi. Questi impianti si trovano a Colonia, Neumünster, Berlino-Hohenschönhausen, Bielefeld e Memmingen, secondo quanto dichiarato dalla Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), l'organizzazione che sovrintende al confezionamento, alla vendita e alla distribuzione delle bevande Coca-Cola in Germania.

Questa decisione comporterà la perdita di oltre 500 posti di lavoro. Tuttavia, circa 207 dipendenti verranno trasferiti in altre sedi e verranno creati 78 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo di questo spostamento è ridurre i costi, adattarsi alla logistica delle bevande in evoluzione e migliorare l'efficienza della rete di produzione e distribuzione tedesca, come spiegato dalla CCEP.

"L'impatto sarà significativo"

Il sito di Colonia, che ha circa 600 dipendenti, cesserà le operazioni entro il 31 marzo 2025. La alta densità di operazioni nell'ovest, unitamente alle limitate prospettive di espansione e crescita per il piccolo sito di Colonia, sono fattori che contribuiscono alla sua chiusura. L'obiettivo è migliorare l'utilizzo degli altri siti e aumentare l'efficienza della produzione. I siti rimanenti che saranno interessati dalle chiusure sono di natura puramente logistica.

"Riconosciamo che i cambiamenti previsti saranno sfidanti per i lavoratori interessati. Pertanto, è fondamentale per noi gestire tutti i cambiamenti in modo che prioritari la responsabilità sociale e la trasparenza", ha dichiarato Tilmann Rothhammer, direttore generale del Servizio Clienti e della Catena di Fornitura della CCEP.

Il cambiamento nella logistica delle bevande è anche un fattore contributivo. I principali partner commerciali stanno passando dalla consegna diretta alla consegna centrale ai magazzini, mentre i clienti più piccoli si affidano sempre di più ai grossisti di bevande per gli ordini. Si prevede che questo trend ridurrà il numero di clienti e ordini diretti, nonché il volume del magazzino in uscita in questi siti logistici. La CCEP è la principale azienda di bevande in Germania, con circa 6.500 dipendenti in 27 sedi, tra cui 14 impianti di produzione.

La chiusura del sito di Colonia porterà altri 600 dipendenti a cercare lavoro altrove. A causa del cambiamento nella logistica delle bevande, la Coca-Cola si affiderà meno alla consegna diretta ai clienti, il che potrebbe portare a una riduzione delle operazioni anche in altri siti logistici.

