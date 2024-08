- Co-direttore di BSW: i missili statunitensi in Germania sono una linea rossa

Prima dei tre elezioni statali nell'Est della Germania, la co-portavoce dell'Alleanza di Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, ha descritto il dispiegamento di armi USA a lungo raggio in Germania come una linea rossa per qualsiasi eventuale partecipazione al governo. "Non saremo in alcun governo statale che semplicemente accetta o addirittura appoggia la presenza di questi missili", ha dichiarato al "Rheinische Post". "Noi, come BSW, siamo così fermamente contrari che la rendiamo una linea rossa per qualsiasi partecipazione al governo".

Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer (CDU), si è recentemente espresso a favore della presenza di tali armi. Chiedendole se questo escluderebbe un'alleanza con la CDU, Mohamed Ali ha detto: "Se insiste che il governo statale condivida questa posizione, allora sì".

Al summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli USA vogliono ristabilire la presenza di sistemi d'arma in Germania a partire dal 2026, che possono raggiungere lontano in Russia. Sono stati menzionati i missili da crociera Tomahawk, i missili SM-6 e le nuove armi ipersoniche.

BSW: Non ci sarà alcuna coalizione o cooperazione con l'AfD

Nelle elezioni statali della Turingia del 1° settembre, il BSW potrebbe diventare la terza forza più forte dietro l'AfD e la CDU, secondo i sondaggi. Tuttavia, non ci sarà alcuna coalizione tra BSW e AfD, secondo la co-portavoce. "Rifiutiamo categoricamente qualsiasi cooperazione con l'AfD - non solo con il sig. Höcke, ma in generale", ha dichiarato, riferendosi al candidato principale dell'AfD in Turingia, Bjoern Hoecke.

Importante, ha detto, è discutere con l'AfD su questioni di contenuto. Tuttavia, ciò non significa cooperare su candidature congiunte o addirittura coalizioni, ha detto Ali. Non è un'opzione con un partito che è in parte estremista di destra.

Le elezioni si terranno nella Turingia, Sassonia e Brandeburgo a settembre.

