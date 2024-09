Clooney fa una proposta danneggiata a Trump

Donald Trump non è un fan dell'attore George Clooney. Il 63enne lo prende con filosofia e lancia un'offerta insolita all'ex presidente. Trump lo aveva già criticato pubblicamente in passato in modo severo.

Le elezioni presidenziali statunitensi stanno prendendo slancio. Il 5 novembre, con meno di 50 giorni al voto, gli americani decideranno tra il candidato repubblicano Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris per la Casa Bianca. È chiaro per chi voterà George Clooney: il 63enne sostiene apertamente Harris. Durante la sua intervista al talk show tardivo di Jimmy Kimmel, Clooney ha anche criticato l'ex presidente.

Tuttavia, lo ha fatto principalmente perché Trump lo aveva attaccato duramente in passato nel suo stile conflittuale. Il motivo: Clooney aveva scritto un articolo ospite per il "New York Times" in luglio, sostenendo che Joe Biden dovesse rinunciare alla sua corsa presidenziale a causa dell'età - cosa che alla fine ha fatto.

"Adesso questo attore cinematografico finto George Clooney, che non è mai riuscito a fare nemmeno un film medio, si intromette", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social in risposta. Clooney aveva "cambiato schieramento con il sudicio Joe, proprio come i topi che sono. Cosa sa Clooney di qualcosa? Clooney dovrebbe abbandonare la politica e tornare alla televisione. I film non sono mai stati il suo forte!"

La proposta di Clooney a Trump

Chiamato in causa da Jimmy Kimmel sulla sfuriata di Trump e il possibile ritiro dalla politica, Clooney ha risposto con disinvoltura: "Mi farò da parte se lo farà anche lui. È un compromesso a cui sono aperto". Il pubblico ha risposto con un applauso fragoroso.

Al momento, il ritiro di Trump dalla politica rimane solo un auspicio per Clooney. Nonostante la retorica infuocata di Trump e la sua scarsa performance nel dibattito televisivo, gli ultimi sondaggi negli Stati Uniti indicano una corsa serrata con lievi vantaggi per Harris.

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 si avvicinano rapidamente, con meno di due mesi al voto. In vista di questo, George Clooney ha proposto un compromesso con l'ex presidente Donald Trump, affermando che si farà da parte se Trump deciderà di ritirarsi dalla politica.

Questa proposta arriva dopo che Trump ha criticato pubblicamente Clooney in modo severo per aver sostenuto che Joe Biden dovesse ritirarsi dalla corsa presidenziale del 2024 a causa dell'età.

Leggi anche: