- Clinica Neubrandenburg in difficile situazione economica

La Clinica Dietrich-Bonhoeffer di Neubrandenburg si trova, secondo le sue stesse dichiarazioni, in una "situazione economica molto difficile" e vede a rischio gli investimenti. Ad esempio, è urgentemente necessario un nuovo costruzione del Pronto Soccorso centrale, molto affollato, come ha riferito la direzione della clinica dopo un incontro con il Ministro della Salute Stefanie Drese (SPD) a Neubrandenburg.

Sono stati promessi fondi, ma è richiesta un terzo della propria contribuzione. "Data la situazione economica molto difficile, la clinica al momento non vede possibilità di trovare circa dieci milioni di euro da sola", ha dichiarato la direzione dell'ospedale.

Drese ha portato con sé un controllo extra durante la sua visita. Con 1,8 milioni di euro, lo stato aiuta a coprire i costi di costruzione aumentati nella ristrutturazione della Casa R della clinica, inclusa la costruzione di un nuovo laboratorio di camera pulita, come è stato riferito. In questo laboratorio con condizioni particolarmente sterili, verranno prodotti citostatici per la chemioterapia nei pazienti oncologici. Nel complesso, il progetto di costruzione sarà ora sostenuto dallo stato con 11,2 milioni di euro.

La Clinica Dietrich-Bonhoeffer è uno dei quattro fornitori di cure maxi in Mecklenburg-Vorpommern. L'ospedale ha oltre 1.000 posti letto. Di recente ha perso l'assistenza per i bambini estremamente pretermine perché non ha raggiunto i numeri di casi prescritti.

La Clinica Dietrich-Bonhoeffer cerca investimenti per costruire un Pronto Soccorso centrale più grande a causa delle sue attuali limitazioni. Nonostante i fondi statali, la clinica lotta per contribuire con la quota richiesta per il progetto.

La mancanza di finanziamenti per la nuova costruzione del Pronto Soccorso centrale mette a rischio altri miglioramenti ospedalieri per la Clinica Dietrich-Bonhoeffer, un importante fornitore di assistenza sanitaria in Mecklenburg-Vorpommern.

