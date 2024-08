- Clima imprenditoriale difficile: Haba prevede di ridurre la forza lavoro di quasi 100 posti

Produttore di Giocattoli e Mobili in Difficoltà Haba Non Riesce a Raggiungere il Rilancio: Tagliati 450 Posti nel Periodo delle Feste, Ne Seguiranno Altri 97

Haba, produttore di giocattoli e mobili con sede a Bad Rodach, Baviera, continua a lottare per trovare stabilità. L'azienda ha già licenziato circa 450 dipendenti durante le festività e ora intende lasciare altri 97 membri del personale. Haba ha concordato con una società di relocation che potrebbe durare fino a 12 mesi per i dipendenti interessati, ha dichiarato l'azienda.

Per ottimizzare i costi, la gerarchia dirigenziale verrà riorganizzata, i processi aziendali verranno semplificati e le connessioni all'interno del gruppo Haba verranno migliorate. Haba attribuisce le attuali condizioni del mercato, simili a molte altre aziende in diversi settori, come il motivo di questi cambiamenti. L'intero personale e coloro che sono direttamente interessati sono stati informati di questo da parte della direzione e del consiglio di fabbrica lunedì.

"Purtroppo, non c'è alternativa"

"Una decisione del genere è sempre difficile da mandare giù, ma purtroppo non c'è alternativa. Dobbiamo ridurre i costi e rendere l'azienda competitiva per il futuro", ha dichiarato il CEO di Haba, Mario Wilhelm, citando l'azienda. In precedenza, si erano tenute discussioni costruttive con il consiglio di fabbrica. L'azienda è ben consapevole dei propri obblighi e ha pianificato i cambiamenti del personale in modo socialmente accettabile, ha affermato Wilhelm.

Haba mantiene un atteggiamento ottimistico per le sue potenzialità commerciali a medio e lungo termine. L'azienda intende migliorare la sua distribuzione in futuro, cogliendo così le opportunità di mercato e riportando Haba più vicino ai clienti.

Nel settembre dell'anno scorso, Haba ha richiesto l'insolvenza in amministrazione controllata e ha tagliato circa 450 posti di lavoro durante il processo. Haba ha anche eliminato il marchio Jako-o e ha chiuso il sito di produzione di mobili a Eisleben, Sassonia-Anhalt. Haba ha concluso il processo di insolvenza il 1° marzo di quest'anno.

Metallick: Problemi Ancora da Risolvere

Per Metallick, i recenti licenziamenti di Haba non sono una sorpresa. I dipendenti avevano espresso grandi preoccupazioni al sindacato in giugno, poiché la produzione non era al pieno della sua capacità, secondo il personale. Le recenti azioni intraprese dall'azienda indicano che i problemi di Haba non sono stati completamente risolti anche dopo aver completato la procedura di insolvenza, ha dichiarato un portavoce di Metallick a Coburg. Resterà da vedere se Haba sarà in grado di generare nuovamente maggiori vendite nei prossimi mesi.

Buone notizie sono che una società di relocation sarà disponibile per i 97 dipendenti interessati. Il modello si è dimostrato efficace per numerosi ex dipendenti di Haba in passato. Come annunciato dal sindacato alla fine di giugno, più del 70% dei circa 230 ex dipendenti di Haba che si sono trasferiti a una società di relocation il 1° gennaio hanno trovato nuovi posti di lavoro.

Nonostante la situazione economica difficile, c'è incertezza tra i dipendenti di Haba, ha dichiarato Metallick. Un portavoce di Haba aveva precedentemente descritto lo sviluppo del business come difficile.

