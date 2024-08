- Clemens Meyer inserì fondi introduttivi nelle pubblicazioni di Karl-May.

Clemens Meyer (47 anni), lo scrittore, aveva quasi esaurito il suo denaro di benvenuto in romanzi di Karl May dopo la caduta del Muro di Berlino. Ha ricordato il suo viaggio da Lipsia a Berlino Ovest con sua madre nell'autunno del 1989 e l'acquisto dei libri a 5 marchi each. Purtroppo, non sono durati a lungo. "La qualità non era all'altezza", ha commentato Meyer.

cresciuto a Lipsia, Meyer era uno dei cittadini della DDR che potevano ora visitare la Germania Ovest dopo la caduta del Muro di Berlino il 9 novembre 1989. Hanno ricevuto 100 marchi come denaro di benvenuto. Meyer ha confessato di aver speso 90 marchi in romanzi di Karl May, "Ho dovuto prendere anche una Coca-Cola", ha aggiunto.

L'ultimo lavoro di Meyer, "I Proiettori", è nella lista lunga dei candidati per il Premio del Libro Tedesco. La trama si svolge, tra gli altri luoghi, sul set del film tedesco Winnetou degli anni '60. Un "Dott. May" è anche un personaggio ricorrente nel romanzo di 1000 pagine, in uscita il 28 agosto.

