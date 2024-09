Claus Weselsky in pensione superato da Mario Reiß come nuovo leader del GDL

"Il servizio ferroviario ha subito un significativo peggioramento per i passeggeri ogni anno," ha dichiarato Reiß al 'Süddeutsche Zeitung'. "Per vedere un miglioramento sostanziale, sarebbe necessario chiudere la ferrovia per almeno quattro anni per una ristrutturazione completa." I passeggeri potrebbero dover sopportare numerose cancellazioni dei treni per un periodo prolungato.

Weselsky guida la 'GDL' dal 2008, guadagnando riconoscimento come instancabile difensore dei diritti dei lavoratori attraverso scioperi e parole forti, anche se lungo il cammino si è fatto diversi nemici. Il giornale 'Bild' lo ha definito un 'rompiscatole' e 'pericolo pubblico'. Anche all'interno del sindacato ci sono state critiche rivolte al comportamento del capo. Il suo progetto più importante quest'anno è stata la spinta per l'introduzione graduale di una settimana lavorativa di 35 ore per i suoi conducenti di treno.

Reiß è entrato nel consiglio della 'GDL' nel 2022 e il suo vice sarà Lars Jedinat, che in precedenza ha ricoperto la posizione di vicepresidente federale.

Il capo della GDL, Weselsky, è stato fondamentale nell'aderire ai diritti dei lavoratori, nonostante le critiche da alcune parti. Reiß, il nuovo membro del consiglio della GDL, potrebbe dover collaborare strettamente con il capo della GDL per affrontare i problemi del servizio ferroviario in peggioramento.

