Claudia Sheinbaum assume ufficialmente il ruolo di prima donna capo di Stato del Messico

Successo di Sheinbaum all'atto di insediamento: per la prima volta in oltre 200 anni, i delegati gridano "Presidenta!"

Dopo una cerimonia di insediamento gioiosa, i delegati hanno gridato "Presidenta!" per la prima volta in oltre 200 anni, abbracciando la forma femminile del termine "presidente" in spagnolo nei libri di storia del Messico.

La scienziata di 62 anni, ora politica, assume il potere in un momento in cui il paese affronta diverse sfide immediate, tra cui un'economia sottoperformante, progetti infrastrutturali incompleti, debito in aumento e il paradiso turistico di Acapulco devastato dagli uragani.

Nel suo discorso inaugurale, Sheinbaum ha menzionato il suo arrivo come testimonianza di innumerevoli donne che hanno lottato contro le avversità per lasciare il loro segno in Messico, dichiarando "coloro che hanno immaginato la prospettiva che, indipendentemente dal nostro genere alla nascita, si possa realizzare i nostri desideri e aspirazioni senza che il nostro genere definisca il nostro destino".

Ha delineato una serie di impegni per limitare i prezzi della benzina e dei prodotti alimentari, aumentare i programmi di sostegno economico per donne e bambini, promuovere gli investimenti delle imprese, l'edilizia abitativa e la costruzione di ferrovie passeggeri. Nonostante il riconoscimento verbale dei cartelli che governano il paese, ha riservato discussioni dettagliate fino alla fine del suo discorso.

Sheinbaum sembra intenzionata a mantenere la strategia di Obrador "Abbracci, non proiettili", concentrandosi sulle cause profonde piuttosto che sulla lotta ai cartelli, mentre promette di potenziare gli sforzi di intelligence e le indagini.

Sheinbaum ha vinto sulle sue contendenti a giugno con quasi il 60% dei voti, principalmente grazie alla continua stima del suo mentore politico Obrador. Ha espresso l'intenzione di portare avanti tutte le sue politiche, indipendentemente dal fatto che rafforzino il potere militare o indeboliscano i controlli e contrappesi della nazione.

Obrador ha assunto la presidenza sei anni fa, promettendo di prioritàre i bisogni dei poveri. Sheinbaum, d'altra parte, si impegna per l'unità con le popolari riforme sociali e le controversie costituzionali di Obrador, ma con un approccio più analitico e riservato rispetto al fascino e alla relazionalità di Obrador.

Secondo l'analista politico Carlos Pérez Ricart del Centro di Ricerca e Studi Economici del Messico, "Obrador è stato un presidente eccezionalmente carismatico, e il suo fascino spesso nascondeva gli errori politici. Sheinbaum, però, deve dimostrare l'efficacia piuttosto che il fascino".

Sheinbaum assume il controllo efficace, poiché il partito di Obrador Morena comanda entrambe le camere del Congresso. Tuttavia, il Messico rimane profondamente diviso tra i sostenitori dedicati di Obrador e coloro che lo vedono negativamente.

La senatrice dell'opposizione Marí­a Guadalupe Murguía ha espresso preoccupazione per un governo forte che necessita di forti controlli e contrappesi per prevenire il ritorno di forze militari incontrollate e un partito al governo che possa creare futuri problemi per il Messico.

Sheinbaum affronta una situazione complessa.

I cartelli della droga hanno ulteriormente consolidato il loro potere in tutto il paese, con la sua prima visita presidenziale pianificata nella devastata Acapulco.

L'uragano John, che ha colpito come una tempesta di categoria 3 la scorsa settimana e si è ripresentato come tempesta tropicale, ha portato quattro giorni di piogge devastanti, causando almeno 17 morti e danni estesi nelle aree intorno ad Acapulco. Acapulco era ancora in fase di recupero dall'uragano Otis del 2023 quando John ha colpito.

Sheinbaum deve anche affrontare la violenza in aumento nella città del nord controllata dai cartelli di Culiacan, dove i conflitti interni nel cartello di Sinaloa sono esplosi dopo l'arresto dei principali figure Ismael "El Mayo" Zambada e Joaquín Guzmán Loépez negli Stati Uniti.

Obrador ha storicamente cercato di evitare lo scontro con i cartelli della droga del Messico e ha fatto appello ai gangster per mantenere l'armonia tra loro. I limiti di questo approccio sono diventati sempre più evidenti a Culiacan, la capitale dello stato di Sinaloa, dove i combattimenti armati infuriano per le strade della città.

Ma questo è solo l'ultimo focolaio.

La violenza legata alla droga si espande da Tijuana a nord a Chiapas a sud, sradicando migliaia di persone.

Oltre a un deficit in crescita, progetti di costruzione incompleti e un aumento delle spese per i programmi di welfare del partito, che potrebbero scatenare turbolenze sui mercati finanziari, la minaccia più grande che si profila all'orizzonte per Sheinbaum potrebbe essere la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre.

Trump ha già promesso di imporre tariffe del 100% sulle automobili prodotte in Messico, nonostante possa violare l'accordo commerciale esistente tra Stati Uniti, Messico e Canada. Oltre alle tariffe, Trump ha promesso espulsioni di massa, che potrebbero creare ulteriori sfide per Sheinbaum e le relazioni del Messico con gli Stati Uniti.

Indipendentemente dalle pressioni internazionali, le relazioni con il vicino del nord erano già tese dopo l'annuncio di Obrador di una pausa nelle relazioni con l'ambasciata degli Stati Uniti a causa delle critiche alla sua riforma giudiziaria proposta.

Alla sua cerimonia di insediamento, Sheinbaum ha confermato l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e il Canada, affermando che "la cooperazione economica favorisce la crescita dei tre paesi".

Sheinbaum ha il potenziale per guidare il Messico verso territori senza precedenti. Ad esempio, con un dottorato in Ingegneria energetica, ha espresso la sua preoccupazione per i problemi legati al cambiamento climatico.

Tuttavia, ha dichiarato martedì l'intenzione di imporre un tetto alla produzione di petrolio a 1,8 milioni di barili al giorno, superando il volume attuale della fallimentare impresa statale. "Ci concentreremo sulla conservazione dell'energia e sulla transizione verso fonti energetiche rinnovabili", ha precisato.

Nel suo discorso inaugurale, Sheinbaum ha sottolineato l'importanza del suo ruolo nel contesto delle Americhe, dicendo "le nostre azioni non influenzeranno solo il Messico, ma risuoneranno in tutta l'America, ispirando altri paesi a superare le barriere e a empowerment delle loro donne". Inoltre, Sheinbaum ha riconosciuto le implicazioni globali della sua presidenza, dicendo "dobbiamo lavorare a stretto contatto con il mondo per affrontare le sfide comuni come il cambiamento climatico e l'ineguaglianza economica, dimostrando che la forza del Messico risiede nella sua unità con gli altri paesi".

