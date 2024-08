- Classifica delle lobby: questi stati hanno risultati peggiori

L'organizzazione anti-corruzione Transparency International Germania vede solo progressi limitati nella maggior parte degli stati federali riguardo alle regolamentazioni sulla rivelazione dell'influenza dei lobbisti. In una "Classifica dei lobbisti" presentata martedì, 12 dei 16 stati federali hanno mostrato un miglioramento rispetto alla precedente valutazione del 2022. Tuttavia, 13 stati non raggiungono nemmeno la metà dei criteri possibili. Il governo federale rimane il migliore con un punteggio del 71%.

L'organizzazione ha creato la prima Classifica dei lobbisti nel 2021, con un aggiornamento un anno dopo. Confronta le regole di trasparenza e integrità del governo federale e degli stati federali in base a quattro criteri: l'esistenza di un registro dei lobbisti, gli obblighi di trasparenza, i periodi di raffreddamento per gli ex politici che entrano nel settore privato e l'impronta legislativa, che copre tutti i contatti dei lobbisti di un politico durante il processo legislativo.

Il governo federale continua a guidare con un punteggio del 71%, grazie alle sue ora relativamente buone regole sulla trasparenza e sui lobbisti. Tra gli stati federali, la Turingia rimane al primo posto con il 69%, seguita dalla Baviera e dal Baden-Württemberg con il 54% e il 53% rispettivamente. Questi stati avrebbero potuto distanziarsi ulteriormente dalla media con nuove regolamentazioni sui periodi di raffreddamento, secondo il rapporto.

In fondo alla classifica ci sono la Renania-Palatinato e la Bassa Sassonia con il 19% ciascuna, la Sassonia-Anhalt con il 18% e Brema con il 9%. La mancanza di attività in questi stati è preoccupante, con una volontà politica insufficiente per implementare regole moderne per una politica pulita, dice Norman Loeckel di Transparency. Questo è evidente dal fatto che 13 dei 16 stati federali non raggiungono nemmeno la metà dei criteri della Classifica dei lobbisti.

Loeckel sottolinea: "Un numero significativo di stati federali offre quindi una tracciabilità insufficiente delle decisioni politiche per i cittadini e troppe opportunità per l'influenza potenzialmente illecita dei lobbisti".

