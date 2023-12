Clark Gillies, membro della Hall of Famer dell'Hockey e quattro volte vincitore della Stanley Cup, muore a 67 anni

Clark Gillies, attaccante della Hockey Hall of Fame e quattro volte vincitore della Stanley Cup con i New York Islanders, è morto venerdì, secondo quanto comunicato dalla National Hockey League. Aveva 67 anni. Non sono state fornite le cause del decesso.