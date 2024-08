"Cittadino dell'Impero" condannato in prigione

Il "Gruppo Imperiale" aveva pianificato attacchi contro l'infrastruttura della Germania e intendeva rapire il Ministro della Salute Lauterbach. Tuttavia, il piano è stato sventato e un membro del gruppo è stato condannato al carcere.

Un membro dell'estrema destra "Gruppo Imperiale" è stato condannato a due anni e dieci mesi di carcere dal Tribunale Regionale di Düsseldorf. Il 50enne ex tecnico di Heiligenhaus è stato riconosciuto colpevole di appartenenza a un'organizzazione terroristica interna e di preparazione di alto tradimento.

Il mandato di arresto, in vigore dal suo arresto lo scorso ottobre, è stato sospeso con obbligo di firma, quindi il condannato è stato inizialmente rilasciato su cauzione. Sarà deciso in seguito se potrà scontare il resto della pena in detenzione aperta, come richiesto dai suoi avvocati. Poiché né la difesa né l'accusa hanno presentato appello, la sentenza è definitiva.

Il rappresentante della Procura di Düsseldorf aveva richiesto una pena più alta di tre anni e nove mesi. L'uomo ha ammesso in tribunale di aver fatto parte del gruppo terroristico di estrema destra "Gruppo Imperiale" e di aver sostenuto i loro piani di colpo di stato.

Attacchi alle linee elettriche e rapimento

Stando all'atto di accusa, il "Gruppo Imperiale" aveva pianificato di utilizzare esplosivi per disturbare l'approvvigionamento di energia della Germania per settimane. Inoltre, avevano intenzione di rapire il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach. Il colpo di stato era inizialmente previsto per maggio 2022.

Gli avvocati dell'imputato hanno descritto il loro cliente come un "tigre di carta" che non era un "cittadino del Reich", ma piuttosto un oppositore confuso del COVID-19 che voleva solo apparire importante.

A Hamburg, uno dei sostenitori del gruppo è già stato condannato a una pena sospesa di 24 mesi a luglio. Il processo contro i cinque presunti capi è in corso da più di un anno presso il Tribunale Regionale di Koblenz.

Il piano della 'Commissione' includeva progetti per disturbare l'approvvigionamento di energia della Germania e rapire il Ministro federale della Salute Lauterbach.

