- Cittadino americano rivolta in un hotel di Mosca e condannato a 15 giorni di carcere

Un americano detenuto a seguito di presunti disordini in un hotel è stato condannato a 15 giorni di prigione dal sistema giudiziario russo. Scontirà la pena in una prigione di Mosca, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale Tass. L'inizio della sua detenzione è stato fissato per il 12 agosto.

"Lessico non normativo": un uomo impreca

Tuttavia, contro l'uomo è ancora pendente un altro procedimento penale per aggressione a un'agente di polizia – reato punibile con fino a cinque anni di prigione.

La polizia di Mosca è stata chiamata in un hotel dopo che l'americano avrebbe agito in modo aggressivo e utilizzato "lessico non normativo" – parolacce. L'uomo ha ignorato le richieste degli agenti di cambiare il suo comportamento e alla fine è stato arrestato, secondo l'agenzia di stampa Interfax. Al momento del suo arrivo alla stazione di polizia, l'uomo ha colpito un'agente di polizia, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Le autorità hanno identificato l'uomo, nato nel 1978, che non avrebbe portato con sé la carta di registrazione rilasciata al momento del suo ingresso nel paese.

Scambio storico di prigionieri tra Russia e l'Occidente

La Russia ha liberato i cittadini americani, tra cui l'ex soldato Paul Whelan e il giornalista Evan Gershkovich, nel più grande scambio di prigionieri con i paesi occidentali dal termine della Guerra Fredda due settimane fa, in cambio di agenti russi detenuti nell'Occidente. Altri cittadini americani e occidentali rimangono in custodia russa.

La Russia è accusata di condannare ripetutamente i cittadini americani a lunghe pene detentive come pedine di scambio per i connazionali detenuti all'estero.

