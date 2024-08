- Cittadino americano rivolta in albergo e arrestato in Russia

Polizia russa arresta cittadino statunitense per presunta aggressione a un agente. Il sospetto è stato portato in una stazione di polizia di Mosca all'alba di lunedì per il suo "comportamento disordinato", ha detto il Comitato Investigativo russo mercoledì. Sarà presto incriminato e gli investigatori richiederanno che sia trattenuto in custodia. In precedenza, la polizia era stata chiamata in un hotel dove il cittadino americano stava apparentemente agendo in modo aggressivo e usando un "lessico non standard" - parolacce. Ha ignorato le richieste degli agenti di cambiare il suo comportamento e alla fine è stato arrestato, ha riferito l'agenzia Interfax. Alla stazione di polizia, avrebbe colpito una poliziotta.

Oltre al comportamento disordinato, il cittadino americano dovrà rispondere dell'uso della violenza contro un rappresentante dello stato. Le autorità hanno identificato il sospetto come un uomo nato nel 1978 che non aveva presentato la carta di registrazione rilasciata al suo ingresso nel paese.

Scambio storico di prigionieri tra Russia e l'Occidente

La Russia, due settimane fa, nel più grande scambio di prigionieri con gli stati occidentali dal termine della Guerra Fredda, ha anche rilasciato cittadini statunitensi in cambio di agenti russi detenuti nell'Occidente. Tra loro c'erano l'ex soldato Paul Whelan e il giornalista Evan Gershkovich. Altri cittadini statunitensi e occidentali rimangono in custodia russa.

La Russia è accusata di condannare ripetutamente cittadini statunitensi a lunghe pene detentive come pedine di scambio per i suoi nazionali detenuti all'estero.

I comportamenti violenti del cittadino americano nei confronti di una poliziotta potrebbero portare a ulteriori discussioni sullo scambio di prigionieri, considerando la storia della Russia nell'uso dei detenuti come pedine di scambio. Alla luce degli eventi recenti, come lo scambio di prigionieri su larga scala tra Russia e stati occidentali, lo scambio del cittadino americano per un agente russo potrebbe essere una considerazione potenziale.

