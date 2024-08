Sfortuna nella regione turistica - Città di Mosel Kröv dopo il crollo di un hotel in stato di shock - due morti

È uno spettacolo desolante. L'hotel di Kröv sulla Mosella si è letteralmente accasciato su se stesso. Un intero piano è scomparso, finestre, travi e spioventi sono storti. Numerosi turisti erano presenti nell'hotel al momento della disgrazia del tardo martedì sera. Dopo ore di operazioni di soccorso, è arrivata la triste notizia: una donna e un uomo sono morti sotto le macerie.

"Tutti abbiamo avuto le lacrime agli occhi"

Ma durante l'operazione di soccorso, c'è stato anche un piccolo miracolo riguardante una famiglia: dei sette persone che erano rimaste gravemente ferite, quattro sono state salvate la mattina seguente, compreso un bambino di due anni. Quando è stato finalmente portato fuori dalla casa in un sacco a pelo dopo ore di tensione, molti presenti sono rimasti commossi. "Non ho mai visto un bambino sconosciuto così felice. Tutti abbiamo avuto le lacrime agli occhi", ha detto il capo del dipartimento di protezione antincendio e disastri del distretto di Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch.

La madre del piccolo era tra quelli salvati. Il padre era inizialmente rimasto intrappolato e gravemente ferito, ma è stato estratto dalle macerie intorno a mezzogiorno. Prima di allora, Teusch aveva detto: "Se oggi riusciamo a riunire la famiglia, sarà un balsamo per l'anima". Spera anche nel rapido salvataggio delle altre persone ancora intrappolate nella casa.

"Pensavamo che tutti fossero morti"

All'inizio, la situazione sembrava ancora peggiore. "Pensavamo che tutti quelli rimasti intrappolati fossero morti", ha detto Teusch quando sono arrivati i primi soccorritori. L'operazione di soccorso è stata estremamente difficile fin dall'inizio, poiché l'edificio era completamente instabile e si muoveva inizialmente di diversi centimetri. Per ore, i soccorritori hanno cercato di accedere all'edificio utilizzando trapani e microfoni direzionali per mettersi in contatto con quelli intrappolati. Sono stati attaccati sensori all'edificio per monitorare eventuali ulteriori movimenti.

L'intera struttura dell'edificio era come un castello di carte, ha detto Teusch. "Se tiri la carta sbagliata, questo edificio cadrà di sicuro". Ciò rappresentava un grande rischio per i soccorritori, che dovevano fare attenzione.

Cause della disgrazia ignote

La tranquilla città sulla Mosella è sotto shock dopo la disgrazia. "Non ci credo", ha detto un residente con le lacrime agli occhi. E un altro: "Sono semplicemente sconvolto". Il luogo della disgrazia è stato recintato e pezzi di cemento giacciono intorno alla casa.

Due donne hanno descritto il momento del crollo: erano nell'attico dell'hotel. "È stato un botto enorme, come un aereo che si schianta contro un edificio", ha detto una di loro. La scala era scomparsa e sono state salvate tramite il balcone. La loro amica era inizialmente rimasta intrappolata, ma è stata salvata con il suo cane.

Le cause della disgrazia sono ancora ignote, secondo la polizia. Un esperto verrà incaricato di indagare, ha detto il capo pubblico ministero di Treviri, Peter Fritzen. Le indagini possono iniziare solo una volta completate le operazioni di soccorso. "Dobbiamo ora iniziare a raccogliere i fatti per capire se ci potrebbe essere qualsiasi tipo di coinvolgimento esterno", ha detto Fritzen, che è stato anche colpito dalla disgrazia. "Sono sconvolto da questa disgrazia - una disgrazia di questa portata e con queste gravi conseguenze non l'ho mai incontrata nella mia carriera professionale".

In totale, 21 persone di tre case vicine sono state evacuate dopo la disgrazia. C'erano 14 persone nell'hotel, cinque delle quali sono state salvate rapidamente.

Sostanza del 17° secolo dell'hotel

Kröv si trova sulla Mosella centrale nel distretto di Bernkastel-Wittlich della Renania-Palatinato. Soprattutto durante l'estate, molti turisti visitano questa regione famosa per la sua produzione di vino. La sostanza principale dell'hotel parzialmente crollato nel cuore della città si ritiene che risalga al 17° secolo, secondo Teusch.

Nel 1980, sono state aggiunte altre due e mezzo di storie all'edificio. Ciò è stato fatto utilizzando "una struttura di base su travi a vuoto con le relative strutture di supporto", su cui è stato costruito tutto. Le indagini devono ora determinare "se qualcosa nella struttura sottostante dell'edificio antico ha fallito". È un fatto che ci sono stati lavori di costruzione sull'edificio martedì. Se questi sono collegati al crollo lo riveleranno le indagini in corso.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze alle famiglie colpite e alle persone di Kröv, esprimendo la sua tristezza per l'incidente tragico. L'hotel in questione era un importante parte del patrimonio storico della città, come confermato dalle autorità, mettendo in evidenza l'importanza della conservazione di tali strutture.

Leggi anche: