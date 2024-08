- Città di Friburgo: online minaccia di morte il capo cucina

Dopo una minaccia di omicidio contro il direttore di un asilo comunale diffusa su internet, la città di Friburgo ha coinvolto la polizia e la procura. "In parallelo, l'amministrazione ha presentato immediatamente una denuncia per diffamazione, diffamazione e istigazione pubblica a delinquere", ha annunciato la città nella regione del Breisgau. "Si tratta di proteggere il dipendente", ha aggiunto una portavoce.

Le accuse e le insinuazioni contro la direzione e il personale dell'asilo su un social network sono infondate, ha dichiarato la città. Non ci sono accuse pendenti e non sono state presentate denunce penali.

Per proteggere il personale dell'asilo e i bambini, è stato commissionato un servizio di sicurezza. Tuttavia, la struttura sarà temporaneamente chiusa per le vacanze a partire da questo lunedì, come ha riferito la portavoce. "L'intera amministrazione comunale è scioccata dalle gravi conseguenze che possono avere i video infondati sui social media per i dipendenti dell'asilo", ha dichiarato il comune. I genitori sono stati informati per iscritto della situazione.

La polizia e la procura continuano a indagare sulla minaccia di omicidio contro il direttore dell'asilo, come ha riferito la polizia. Per garantire la sicurezza dei bambini e del personale, è stata richiesta una maggiore presenza della polizia all'asilo durante la riapertura.

