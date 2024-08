Cisco taglierà il 7% della sua forza lavoro globale

La società con sede a San Jose, in California, stima che riconoscerà oneri pre-tax di almeno $1 miliardo in relazione al piano, di cui $700 milioni-$800 milioni saranno riconosciuti nel primo trimestre.

I licenziamenti di massa arrivano in aggiunta a un'altra ondata di tagli che Cisco ha effettuato all'inizio dell'anno: in febbraio, la società aveva dichiarato che avrebbe tagliato il 5% della sua forza lavoro a livello globale, ovvero più di 4.000 posti di lavoro, mentre abbassava le sue previsioni di fatturato annuale.

Tuttavia, le azioni della società sono aumentate del 5% nelle negoziazioni dopo l'orario di chiusura, dopo che ha previsto un fatturato del primo trimestre superiore alle aspettative.

La società prevede un fatturato del primo trimestre nell'intervallo di $13,65 miliardi-$13,85 miliardi, mentre gli analisti si aspettano in media $13,71 miliardi, secondo i dati LSEG.

La società, il più grande produttore di router e commutatori che dirigono il traffico internet, ha lottato con la domanda fiacca e i vincoli della catena di fornitura nel suo core business.

Ciò l'ha spinta a diversificare con mosse come l'acquisizione da $28 miliardi della società di cybersecurity Splunk, che ha completato a marzo. L'acquisizione è prevista per ridurre la dipendenza della società dalle vendite di attrezzature una tantum aumentando il suo business basato su abbonamenti.

"Mentre guardiamo a come migliorare le nostre prestazioni, rimaniamo concentrati sulla crescita e sull'esecuzione coerente mentre investiamo per vincere nel campo dell'IA, del cloud e della cybersecurity, mantenendo i rendimenti del capitale", ha dichiarato il direttore finanziario Scott Herren in una dichiarazione.

La società ha lanciato un fondo da $1 miliardo a giugno per fare investimenti in startup di IA come Cohere, Mistral AI e Scale AI. Cisco ha dichiarato in quel momento di aver effettuato 20 acquisizioni e investimenti focalizzati sull'IA negli ultimi anni.

Cisco ha segnalato un fatturato di $13,64 miliardi per il quarto trimestre chiuso il 27 luglio, rispetto a una stima di $13,54 miliardi.

Il suo utile per azione ajustato è stato di 87 centesimi, rispetto a una stima di 85 centesimi.

