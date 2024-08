Circostanze difficili, mancanza di affetto: Zverev trionfa e aspira

In contrasto al primo turno, Alexander Zverev riesce a evitare di perdere un set durante il secondo turno dello US Open. Nonostante il caldo opprimente a New York abbia messo alla prova il suo ingegno, il numero uno tedesco ha perseverato e ha elogiato il suo avversario francese, Alexandre Muller.

Dopo aver salutato il pubblico, lanciato palle autografate tra gli spalti e passeggiato nei corridoi sotterranei rinfrescanti, Zverev, con la mente rivolta al suo agognato primo trofeo del Grande Slam, ha completato il suo secondo compito a New York. Tuttavia, dovrà alzare notevolmente il suo livello di gioco per contendere il titolo dello US Open.

Contro Muller, Zverev ha mantenuto un ritmo costante nel Louis Armstrong Stadium, anche se la sua prestazione per gran parte della partita non era all'altezza dei suoi soliti standard. "Ha giocato un tennis eccezionale oggi, è stato il giocatore superiore nei tardi stadi del secondo set. Ho trovato una strategia e sono contento di aver vinto in tre set, guadagnando un po' di riposo. Le condizioni sono abrasive, fa un caldo infernale qui oggi. Quindi sono contento di aver passato il turno," ha dichiarato Zverev dopo la sua vittoria per 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, passando al terzo turno a New York per la sesta volta in nove apparizioni. Il prossimo avversario è l'argentino Tomas Martin Etcheverry.

Come quarto giocatore al mondo, Zverev non incontrerà i migliori giocatori fino a tardi nel torneo. In questo incontro con il 77° giocatore al mondo, Zverev ha impiegato del tempo per trovare il suo ritmo mercoledì. Zverev ha una scarsa opinione degli incontri di mattina e pomeriggio, ma una serie di errori non forzati da Muller gli ha dato un vantaggio che gli ha permesso di conquistare il primo set nel secondo stadio più grande del complesso di Flushing Meadows.

Con l'ex campione del mondo di calcio Sami Khedira a guardare dalla sua esclusiva cabina, Zverev non ha raggiunto il suo massimo potenziale nel secondo set, ma ha mantenuto la calma nel tiebreak. Da lì, il nativo tedesco è stato inesorabile e ha chiuso la vittoria sul suo secondo punto di match.

Nel suo 35° tentativo, Zverev insegue il suo tanto atteso primo campionato del Grande Slam. Nel 2020, era a pochi colpi dalla vittoria a New York prima di subire uno dei più deludenti rovesci della sua carriera contro Dominic Thiem. Al Cincinnati warm-up, Zverev ha mostrato un miglioramento della forma con una corsa ai semifinali dopo una serie di problemi di salute e atletici. La sua vittoria contro Muller è stata la sua 54° dell'anno - nessun altro giocatore del tour ne ha più.

