"Circolo, cerchio, cerchio": i piloti di aerei raccontano come hanno evitato incidenti a soli 150 piedi di distanza

Un errore nel controllo del traffico aereo e l'assenza di tecnologie di sicurezza cruciali hanno portato un aereo a circa 46 metri (150 piedi) da un aereo di Southwest Airlines che trasportava 128 passeggeri, secondo un rapporto del National Transportation Safety Board sull'incidente avvenuto il 4 febbraio 2023.

Il primo ufficiale Robert Bradeen ha raccontato la sua versione dei fatti a CNN's Pete Muntean nel suo primo intervento sull'evento. "Ho visto la sagoma dell'altro aereo, quindi ho detto 'Gira. Gira. Gira'," ha spiegato Bradeen.

L'evento ha lasciato Bradeen sconvolto. "È stato un momento allarmante. Non ti aspetti di vedere un aereo così vicino. E preghi di non vederli mai così vicini," ha confessato.

Il capitano Hugo Carvajal ha iniziato la manovra di giravolta e l'aereo è riuscito a salire in sicurezza.

Carvajal ha condiviso la sua prospettiva sulla situazione con CNN, dicendo "Ho potuto sentire quanto eravamo vicini grazie al tono di Bradeen quando ha detto 'Gira'. E la nostra preoccupazione principale in quel momento era solo di evacuare l'aereo e allontanarsi dall'altro aereo."

L'incidente di Austin è ora registrato come il più vicino scontro ravvicinato tra i diversi casi in cui simili incidenti si sono verificati negli aeroporti di tutto il paese. Il National Transportation Safety Board ha indagato su più di una dozzina di casi simili dallo scorso anno.

Un altro scontro ravvicinato è stato aggiunto alla lista quando un aereo di Alaska Airlines è venuto vicino a scontrarsi con uno di Southwest a Nashville.

In alcuni casi, piloti esperti come Bradeen e Carvajal sono riusciti a evitare che gli scontri frontali diventassero disastrosi. Nella vicenda di Nashville, la coppia è stata premiata con il premio per il Superior Airmanship della loro unione per la loro collaborazione e vigilanza, che ha evitato quello che sarebbe stato un grave disastro.

"Fino alla fine, tutto normale"

La coppia ha attribuito la loro rapida risposta alla loro formazione e alla loro esperienza. Carvajal lavora per FedEx da 22 anni, mentre Bradeen da circa 5,5 anni.

Il volo procedeva senza problemi - fino a quando non lo fu più. Bradeen e Carvajal hanno briefato l'avvicinamento all'atterraggio a Memphis e hanno ripetutamente praticato l'avvicinamento di Categoria III.

"Era tutto normale fino alla fine," ha detto Bradeen.

Tuttavia, a circa tre miglia dall'atterraggio, si sono preoccupati quando un controllore del traffico aereo ha autorizzato il decollo del volo Southwest davanti al loro aereo.

"Abbiamo sentito il Southwest che si registrava e poi il controllore che autorizzava il decollo, il che ci ha sorpresi entrambi. Ci siamo guardati e abbiamo espresso il nostro scetticismo," ha ricordato Bradeen.

Il Boeing 737 di Southwest era presente sulla pista per circa 19 secondi, secondo il rapporto NTSB, mentre il Boeing 767 di FedEx si avvicinava nella nebbia. Bradeen era all'erta, ma non si è reso conto di un'imminente collisione fino a circa 100 o 150 piedi di distanza.

"Stavo controllando fuori perché eravamo preoccupati. Quindi stavo passando tra i sistemi di monitoraggio interni e osservando il parabrezza, cercando di ottenere una vista della pista e della nostra zona di atterraggio. E ho visto una luce di posizione nella sagoma dell'aereo Southwest proprio sopra il parabrezza con la chiusura."

Ha chiamato la giravolta. Scansionare all'esterno dell'aereo durante un simile approccio non è usuale, ha detto Bradeen, ma aveva bisogno di verificare la posizione dell'aereo Southwest a causa della sua incertezza.

"E fortunatamente sono stato in grado di guardare fuori al momento giusto e vederlo."

Una combinazione di fortuna e anni di esperienza.

"Questo avrebbe potuto essere catastrofico"

"Questo avrebbe potuto essere un disastro. Se non ci fossero stati due piloti esperti e competenti a bordo quel giorno, avremmo una storia molto diversa da raccontare," ha dichiarato Jason Ambrosi, presidente dell'ALPA.

Il NTSB ha fatto sette raccomandazioni a giugno sulla base dell'incidente di Austin, tra cui l'installazione di tecnologie in tutti gli aeroporti commerciali per rilevare il movimento degli aerei e dei veicoli a terra. L'FAA ha promesso di implementare un sistema di rilevamento della superficie in alcuni aeroporti entro la fine del 2025, con Austin tra quelli inclusi.

Carvajal ha sottolineato l'importanza di ottenere i fondi necessari per installare questo equipaggiamento in ogni aeroporto. Ha evidenziato l'importanza di avere due piloti in ogni cabina di pilotaggio per la sicurezza.

"Questo incidente avrebbe potuto essere disastroso. Non fosse stato per l'azione coraggiosa del team FedEx," ha detto Jennifer Homendy, presidente del NTSB, durante una riunione primaverile. Ha ringraziato i piloti per aver salvato le vite.

Ma si considerano eroi?

" Dipende dalla tua prospettiva," ha detto Bradeen. "Per noi, abbiamo solo fatto il nostro lavoro. È per questo che siamo addestrati."

