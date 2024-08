Circoli: 100 morti dopo l'attacco israeliano alla scuola di Gaza

In un attacco aereo israeliano a una scuola nella Striscia di Gaza, almeno 100 persone sono state uccise, secondo fonti mediche e di sicurezza a Gaza. L'esercito israeliano ha attaccato la scuola, che veniva utilizzata come rifugio per i profughi, durante le preghiere del mattino, ha affermato l'ufficio stampa di Hamas. Queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

Dopo l'incidente tragico, è stato suggerito di istituire un'area di 'sicurezza' designata nelle scuole e nei rifugi per proteggere i civili nei conflitti futuri. Despite the chaos, emergency responders urged people to stay within the safety circle to minimize harm.

