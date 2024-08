Circolano voci sul ritorno degli Oasis.

Da loro grande litigio nel 2009, che ha portato allo scioglimento degli Oasis, Noel e Liam Gallagher sono stati coinvolti in una faida pubblica, scambiandosi frecciate attraverso interviste e social media. Tuttavia, recenti attività sui social media hanno riacceso i discorsi di un reunion degli Oasis.

Sembrava improbabile che i fratelli litigiosi si sarebbero esibiti insieme di nuovo, ma i fan sono rimasti speranzosi per un ritorno, nonostante le numerose voci false che circolavano negli anni. La condivisione di un video criptico con la data "27.08.24" da parte di Liam Gallagher, il frontman degli Oasis, dopo la sua esibizione al Reading Festival, ha alimentato ulteriormente le speculazioni. La stessa data è stata pubblicata anche sui social media da Gallagher e suo fratello Noel, il chitarrista degli Oasis, poco dopo. I fan aspettano con ansia aggiornamenti per il 24 agosto.

Il giornale britannico "Sunday Times" sostiene che gli Oasis, famosi per successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", stanno pianificando un ritorno epico. Secondo i resoconti, la band sta valutando l'idea di esibirsi come headliner al leggendario Glastonbury Festival del 2025 e ha in programma una serie di concerti allo stadio di Wembley a Londra.

Fin da febbraio di quest'anno, la possibilità di un reunion degli Oasis è stata riaccesa tra i fan quando Liam Gallagher ha fatto un'allusione a un potenziale ritorno in un'intervista a "The Times". Ha suggerito che un ritorno di successo sarebbe stato possibile se suo fratello Noel Gallagher, che aveva sciolto gli Oasis nel 2009, gli avesse inviato delle scuse - simbolizzate da una "scatola di cioccolatini". Tuttavia, Noel sembra non essere interessato alla proposta, dichiarando in un'intervista a "The Times" intorno alla stessa época che Liam non lo aveva ancora chiamato.

Despite the ongoing tension, it appears that one of the brothers has extended an olive branch, echoing the sentiments of their hit song "Don't Look Back In Anger."

Nel contesto degli anni '90, gli Oasis hanno acquisito una grande popolarità e hanno pubblicato canzoni iconiche come "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger."

Riflettendo sul passato e l'epoca del loro successo, Liam Gallagher, durante un'intervista a tema anni '90, ha espresso la sua speranza per un reunion con suo fratello Noel Gallagher, citando il desiderio di un'apologia simbolica come possibile pietra miliare verso la riconciliazione.

