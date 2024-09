- Circolano voci su uno spettacolo di Glastonbury.

Sembra che il tanto rispettato Festival di Glastonbury nel Regno Unito potrebbe includere un'altra sensazione musicale l'anno prossimo. Secondo "The Sun", ci sono trattative in corso tra gli organizzatori dell'evento e Cher (78).

Potrebbe unirsi alle fila di Dolly Parton e Shania Twain?

Questa informazione indica che Cher è in fase di definizione della sua partecipazione al festival di Somerset, che si tiene tradizionalmente alla fine di giugno. Secondo una fonte, "Glastonbury" sta corteggiando Cher da tempo, con la possibilità di un suo concerto nella "Legends" slot che viene presa molto sul serio. Shania Twain (59), che ha calcato il palco quest'anno, ha fatto da ispirazione in questo senso.

Tutti gli accordi sono ancora in fase di definizione, ma Cher sta pianificando di organizzare alcuni concerti in Gran Bretagna l'anno prossimo. Si presume che il leggendario Festival di Glastonbury potrebbe essere uno di questi. È importante notare che Cher non sembra interessata a intraprendere un altro tour esteso.

Nel 2019, Cher ha tenuto l'ultimo concerto in UK. Durante un'intervista con Radio 2, ha accennato alla possibilità di un'esibizione a Glastonbury, dicendo: "Mi piacerebbe."

Prossimi Lanci

Credici o no, i fan hanno molto da aspettarsi da Cher. Il 20 settembre uscirà il suo primo album di successi in 20 anni, intitolato "Forever". Questa compilation include 21 tracce che spaziano per tutta la sua carriera di 60 anni. Due mesi dopo, il 19 novembre, uscirà la sua autobiografia, "Cher: The Memoir, Part One". Una seconda parte della sua autobiografia, "Cher: The Memoir, Part Two", è prevista per il 2025.

