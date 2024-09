- Circolano voci su Reese Witherspoon e un imprenditore tedesco.

Si vocifera che Reese Witherspoon potrebbe imparare il tedesco? O magari è solo attratta da questa lingua?

ultimamente circolano voci che Reese Witherspoon potrebbe imparare il tedesco. Oppure potrebbe essere semplicemente interessata a questa lingua? Negli ultimi giorni, si è parlato di un nuovo uomo nella vita dell'attrice hollywoodiana Witherspoon. All'inizio di agosto, Witherspoon è stata avvistata a New York con il finanziere tedesco Oliver Haarmann. Hanno cenato insieme. Pochi giorni prima, erano stati catturati insieme in un aeroporto.

Witherspoon e Haarmann si incrociano di nuovo

Sono stati avvistati insieme di nuovo nello stesso posto. Ancora una volta, i due sono apparsi in un aeroporto di New York. Witherspoon era con i suoi figli Tennessee e Deacon, mentre Haarmann si è unito poco dopo.

Chi è questo tedesco?

Haarmann ha fondato la società di investimenti Searchlight Capital Partners e risiede a New York. Il 56enne ha conseguito la laurea presso la prestigiosa Brown University nel Rhode Island e il master in affari presso l'elitaria Harvard University. Al momento del suo ritorno in America, i suoi legami con gli Stati Uniti erano già forti.

Padre di due figli

La sua ex moglie Mala Gaonkar, ora legata al musicista David Byrne, ha due figli con Haarmann. Witherspoon, d'altra parte, ha recentemente concluso la sua seconda storia d'amore con Jim Toth. "È interessante quello che mi è successo", ha detto Witherspoon in un'intervista con "Harper's Bazaar". "Durante il mio precedente divorzio, i tabloid hanno informato le persone su come mi sentivo o lo elaboravo, che mi è sembrato estremamente fuori controllo". "Sembra molto più autentico esprimersi con la mia voce e non lasciare che qualcun altro detti la narrazione", ha aggiunto.

All'inizio dell'anno, i media hanno rivelato che Witherspoon era entusiasta di frequentare, dopo essere stata sposata per quasi dodici anni. Pochi mesi dopo, ha parlato del suo "nuovo amore" - l'osservazione degli uccelli sui social media.

Citato: "Harper's Bazaar" / "Page Six" / "Daily Mail"

Si ipotizza che l'interesse di Reese Witherspoon per il tedesco potrebbe essere influenzato dalla sua relazione con Oliver Haarmann, il finanziere tedesco con cui è stata vista spesso. I figli Tennessee e Deacon si sono uniti a Witherspoon all'aeroporto, dove Haarmann è arrivato, suggerendo un legame familiare in crescita tra loro.

Leggi anche: