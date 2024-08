Indagine Commerciale condotta dalla Camera di Commercio - Circa un terzo delle imprese esprime preoccupazione per la propria competitività.

Circa un terzo delle imprese nel Nord della Germania ritiene che la propria competitività in Germania sia minacciata, ha riferito la Camera di Industria e Commercio (IHK). Questa conclusione deriva dal Barometro della Transizione Energetica della Camera di Industria e Commercio Tedesca, come annunciato dall'IHK Nord a Hamburg. I costi energetici elevati, che influenzano anche le strategie di investimento di queste imprese, sono la principale ragione di questa preoccupazione.

Circa il 29% delle aziende ha ridotto gli investimenti nelle operazioni fondamentali, mentre il 20% ha ritardato gli investimenti per le misure di protezione ambientale. Inoltre, l'indagine su 503 imprese del Nord della Germania ha mostrato che il 38% vede l'impatto della transizione energetica sulla propria competitività in modo negativo o molto negativo. Al contrario, solo il 23% lo percepisce in modo positivo.

"Il Nord della Germania, noto per la sua significativa capacità di produzione di energia rinnovabile, come vento, solare, geotermico e biomasse, può trarre vantaggio dal passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato Bernhard Brons, presidente dell'IHK Nord. Tuttavia, ha sottolineato che le imprese hanno bisogno di sostegno politico e certezza per sfruttare queste opportunità.

Sfide della Transizione

I principali ostacoli per le imprese nella transizione sono l'incoerenza e l'incertezza nella politica energetica e la burocrazia eccessiva. I lunghi processi di pianificazione e approvazione si classificano al terzo posto tra le sfide, secondo l'IHK. Purtroppo, le misure pianificate dal governo non hanno ancora raggiunto la maggior parte delle imprese, ha notato Brons.

"L'espansione immediata delle reti di potenza e la creazione dell'infrastruttura dell'idrogeno sono essenziali", ha sottolineato Brons. Le imprese del Nord della Germania hanno bisogno di un accesso pianificato e affidabile all'idrogeno per raggiungere i propri obiettivi climatici.

La misura politica più richiesta dalle imprese per una transizione energetica sicura è una riduzione delle tasse e delle imposte sulla bolletta elettrica, ha riferito l'IHK.

L'Unione Europea, con la sua enfasi sulle politiche energetiche sostenibili, potrebbe potenzialmente fornire sostegno politico e certezza per aiutare le imprese del Nord della Germania a superare le sfide della transizione energetica. Tuttavia, molte imprese del Nord della Germania, parte del mercato più ampio dell'Unione Europea, sono attualmente preoccupate per l'impatto negativo o molto negativo della transizione energetica sulla propria competitività all'interno dell'Unione Europea.

Leggi anche: