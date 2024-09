- Circa un terzo della popolazione studentesca ha un background di immigrati.

Lo scorso anno, quasi un terzo degli studenti che frequentavano le scuole regolari in Germania proveniva da un background migratorio. La maggior parte, ovvero quasi sei su dieci studenti, non aveva background migratorio. Circa il 12% degli studenti aveva almeno un genitore che aveva migrato in Germania. Queste statistiche sono state condivise dall'Ufficio federale di statistica tedesco.

Avere un background migratorio significa che l'individuo o entrambi i suoi genitori si sono trasferiti in Germania dopo il 1950.

Al contrario, la composizione dei insegnanti era molto diversa. Solo circa l'11% degli insegnanti nel 2023 aveva un background migratorio. Un ulteriore 5% aveva un genitore immigrato, mentre una consistente 84% non aveva background migratorio. Secondo i dati dell'Ufficio federale.

Negli ultimi cinque anni, la proporzione di studenti e insegnanti con background migratorio nelle scuole regolari è aumentata. Nel 2018, il 26% degli studenti e il 9% degli insegnanti aveva background migratorio. Si tratta di un aumento significativo rispetto alle cifre del 2023.

Lo stato tedesco del Nord Reno-Westfalia aveva il maggior numero di studenti con background migratorio nel 2023, con 689.000 bambini e giovani. Questo rappresentava oltre un terzo della popolazione studentesca totale. All'estremo opposto, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore aveva il numero più basso, con circa 20.000 studenti, rappresentando circa il 12% della popolazione studentesca. Altri stati con cifre relativamente basse erano la Turingia e la Sassonia-Anhalt.

È importante notare che il rapporto dell'Ufficio federale si concentra sulla popolazione residente. Non sono inclusi in queste statistiche coloro che vivono in alloggi comunitari, come i rifugiati.

