Circa un quinto dei pensionati riscontrano la minaccia di vivere in condizioni di povertà.

Circa 19 milioni di anziani in Germania hanno incontrato difficoltà finanziarie lo scorso anno, rappresentando circa il 19% della popolazione anziana totale. Questa cifra è stata fornita dal governo federale in risposta a una domanda della Sinistra nel Parlamento tedesco. In modo particolare, le donne erano più vulnerabili, con un'impressionante percentuale del 20,2% che temeva la povertà a causa di una pensione insufficiente.

Il rischio di povertà nella popolazione generale è stato stimato al 14,4% nel 2023. Le statistiche provengono dall'Assicurazione pensionistica tedesca e da Eurostat. Nel 2022, i pensionati maschi in Germania ricevevano in media 1.373 euro al mese, mentre le pensionate femmine ricevevano 890 euro.

Le persone con un reddito inferiore al 60% della mediana sono classificate a rischio di povertà. Il rapporto ha rivelato che la proporzione di anziani di 65 anni e oltre a rischio di povertà è aumentata di oltre il 11% rispetto al 2014.

Nel tempo, le madri single e le persone non in grado di lavorare sono state le più vulnerabili alla povertà. Nel 2023, più di un terzo dei cittadini assicurati, che avevano pagato i contributi per almeno 40 anni, ha ricevuto una pensione inferiore a 1.250 euro. La percentuale era del 25% per coloro che si erano assicurati per 45 anni.

La spesa del governo per la sicurezza di base per gli anziani e per la ridotta capacità di guadagno è significativamente aumentata negli ultimi anni. Nel 2018, la spesa netta ammontava a 6,6 miliardi di euro, passando a 10,1 miliardi di euro nel 2023.

Matthias W. Birkwald, portavoce della Sinistra nel Parlamento tedesco, ha evidenziato sui giornali Ippen...

