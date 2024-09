Circa un quarto delle grandi imprese intende ridurre la propria forza lavoro.

Sempre più corporationi si stanno orientando verso il lavoro a distanza, con una sostanziale diminuzione della domanda di spazi ufficio. Secondo le ricerche dell'Istituto Ifo di Monaco, circa il 6,2% delle aziende ha già ridotto gli spazi ufficio, con un ulteriore 8,3% che prevede di farlo nei prossimi cinque anni. Questa tendenza è particolarmente diffusa tra i fornitori di servizi e le grandi corporationi che occupano la maggior parte degli spazi ufficio. In effetti, una su quattro di queste aziende ha già ridotto o prevede di ridurre gli spazi ufficio.

La percentuale di persone che lavorano da casa in Germania è rimasta costante intorno a un quarto dei dipendenti e due terzi delle aziende per quasi due anni. "Il lavoro da casa regolare è diventato la norma", ha spiegato il ricercatore dell'Ifo Simon Krause. "Le aziende hanno quindi adattato i loro requisiti di spazi ufficio". Tuttavia, l'impatto completo sul mercato immobiliare potrebbe non essere subito evidente poiché molti contratti di locazione coprono periodi di lungo termine. "Sulla base dei nostri studi, prevediamo una diminuzione di circa il 12% della domanda a lungo termine di spazi ufficio a causa del lavoro a distanza", ha detto Krause.

I fornitori di servizi e le grandi aziende erano i più propensi a considerare la riduzione dei loro requisiti di spazi ufficio. Il 11,8% dei grandi fornitori di servizi ha già effettuato riduzioni, con il 14,0% che prevede di farlo nei prossimi cinque anni. Al contrario, meno spazi ufficio sono stati ridotti nei settori come la produzione (5,6% completato, 6,8% pianificato), il commercio al dettaglio (1,7% completato, 4,5% pianificato), l'edilizia (0,2% completato, 1,6% pianificato) e le piccole imprese (4,2% completato, 6,1% pianificato).

La diminuzione degli spazi ufficio pone sfide per il già stretto mercato immobiliare, secondo Krause. "Oltre alle incertezze economiche e all'aumento dei tassi di interesse e dei costi di costruzione, non c'è segno di un rapido recupero", ha dichiarato.

