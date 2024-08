- Circa un metro di altezza: scoperta una pietra del XII secolo

Nel Vorpommern, durante i lavori di costruzione di una casa, è stato scoperto un masso alto circa un metro con una figura incisa. Gli archeologi, in base ai primi esami, ritengono che sia una pietra figurata slava del 12° secolo, come riferito dal Ministero della Cultura di Schwerin. La figura è considerata come rappresentante un dignitario religioso o un adepto del cristianesimo primitivo nel Vorpommern.

Le tribù slave residenti in Pomerania furono cristianizzate nel 12° secolo. Il vescovo Otto di Bamberga intraprese due missioni missionarie fortunate nel 1124 e 1128 nella regione su entrambi i lati dell'Oder. Attualmente, una mostra speciale al Stadtgeschichtliches Museum Wolgast commemora questo evento.

L'artefatto è stato portato a Schwerin per essere esaminato dall'autorità statale per il patrimonio culturale. Lo stato archeologo Detlef Jantzen e il Ministro della Cultura Bettina Martin (SPD) pianificano di presentarlo al pubblico lì il prossimo mercoledì.

