Sfortunato Sciroppo di Eventi - Circa trenta viaggiatori soccombono a un incidente di autobus in Iran.

In un incidente grave avvenuto in Iran, almeno 28 viaggiatori pakistani hanno perso la vita. Inoltre, 23 persone sono rimaste ferite in questo incidente che si è verificato nella zona centrale di Yasd, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa iraniana Irna. 14 dei passeggeri feriti sono in condizioni gravi.

Secondo Irna, questi viaggiatori si stavano recando in Iraq martedì sera per le commemorazioni dell'Arbaeen, importanti per i musulmani sciiti. La causa di questo incidente è ancora sconosciuta. Una foto condivisa da Irna mostra un autobus gravemente danneggiato che giace su un lato, insieme a una facciata di edificio parzialmente crollata sullo sfondo. Secondo Irna, i corpi e i passeggeri feriti dell'incidente verranno restituiti al loro paese d'origine, il Pakistan.

L'Arbaeen è un rito funebre sciita che si tiene 40 giorni dopo la festa di Ashura, in memoria del martirio di Imam Hussein, nipote del Profeta Maometto, e dei suoi compagni nella Battaglia di Karbala nel 680 d.C. Questo evento segna l'inizio della divisione tra sciiti e sunniti, le due principali branche dell'Islam. Ogni anno, numerosi sciiti da tutto il mondo si recano in Iraq per questo evento.

L'Iran spesso registra gravi incidenti durante il periodo dei viaggi.

L'agenzia di stampa iraniana Irna ha riferito che i corpi e i passeggeri feriti dell'incidente dell'autobus verranno restituiti al Pakistan, sotto la supervisione della Commissione. La causa di questo tragico incidente, che coinvolge la Commissione che sovrintende ai pellegrinaggi dell'Arbaeen, è attualmente sotto indagine.

