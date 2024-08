Circa tre decenni e mezzo dopo che una donna fu colpita moralmente da un veicolo rubato, le prove del DNA aiutarono le autorità a identificare il colpevole.

Una persona alla guida di un veicolo di colore scuro, apparentemente rubato, ha ignorato un semaforo e ha urtato Ruth Buchanan, 52. Stando a Sgt. Gavin Jackson dell'unità di investigazione dei incidenti gravi della polizia, il corpo di Buchanan è finito dall'altra parte dell'incrocio e il conducente, che non si è fermato per prestare soccorso, è proseguito.

Buchanan è morta in un ospedale di Charlotte il giorno successivo a causa delle ferite riportate, secondo le autorità. Il suo incidente di investimento con fuga, avvenuto nel 1989, è rimasto irrisolto per oltre tre decenni. Tuttavia, il DNA di un sospetto spinello trovato nell'auto durante le indagini iniziali ha aiutato nell'identificazione di un sospetto, secondo un comunicato stampa.

Le autorità di Charlotte-Mecklenburg hanno identificato Herbert Stanback, 68, come il presunto colpevole grazie all'evidenza del DNA estratta dallo spinello trovato nel veicolo.

Stanback, che ha confessato di essere stato al volante che ha investito Buchanan, stava già scontando una pena detentiva di 22 anni per un crimine non correlato. La polizia lo ha rintracciato grazie alle indagini.

Il 17 luglio, Stanback è stato incriminato per omissione di soccorso con colpa in relazione alla morte di Buchanan e ha ricevuto una condanna da scontare contemporaneamente alla sua pena attuale, secondo i registri della corte dello stato della Carolina del Nord.

I tentativi di contattare un avvocato elencato per Stanback per un commento sono stati infruttuosi.

although witnesses provided a license plate number and vehicle description, and physical evidence was collected in 1990, the case stalled until early 2022, when an anonymous Crime Stoppers tip led investigators to a man who may have been involved in the accident. However, this individual was not connected to the incident.

Il laboratorio criminale ha riesaminato le prove e ha analizzato uno spinello possibile prelevato dall'auto nel 1990, hanno rivelato le autorità.

Stando a Sgt. Gavin Jackson, il risultato del DNA ha corrisponduto a un individuo di nome Herbert Stanback, che era detenuto nel carcere di Charlotte Correctional al momento dell'incidente.

Le autorità hanno visitato Stanback due volte nel carcere di Scotland Correctional Institution a Laurinburg, nella Carolina del Nord, e il 20 marzo ha confessato di aver investito Buchanan nel dicembre 1989, ha aggiunto Jackson.

In modo interessante, Stanback era detenuto a Charlotte Correctional, ma si trovava in libertà vigilata al momento. Lavorava in un motel a Charlotte, a pochi isolati dal luogo in cui Buchanan era stata investita, e dopo aver lasciato il motel, l'ha investita con il suo veicolo e ha lasciato la scena, secondo Jackson.

"Il veicolo è stato abbandonato al motel e lui è tornato in prigione quella notte", ha concluso Jackson.

Il sospetto del caso di investimento con fuga di Ruth Buchanan, identificato come Herbert Stanback, era un residente di Charlotte al momento dell'incidente. Dopo la sua confessione, Stanback è stato incriminato e condannato per il suo crimine, influenzando la sua pena detentiva esistente.

Leggi anche: