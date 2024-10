Circa quattro nuovi assunti su dieci sembrano occupare posizioni temporanee.

Intorno al quaranta percent dei nuovi assunti, parlando in generale, ricevono inizialmente solo un contratto temporaneo, e questa percentuale sale quasi al cinquanta percento per i giovani under 25. Anche se questo tasso è stato gradualmente in calo, rimane ancora consistente, secondo le ricerche dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale (WSI) della Fondazione Hans Böckler. Ci sono notevoli disparità tra le diverse regioni.

Il WSI ha esaminato i dati dell'Agenzia Federale per l'Impiego nell'ultimo trimestre del 2023. Hanno scoperto che il 37,8% di tutti i nuovi assunti a contribuzione sociale erano a contratto temporaneo. Nel quarto trimestre del 2021, subito dopo la crisi del COVID-19, questa percentuale era del 42%.

La quota di contratti temporanei tra i giovani lavoratori era del 48,4% alla fine del 2023. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 54 anni, era del 35,1%, e per quelli di età compresa tra i 55 e i 64 anni, era del 32,3%. Tra i nuovi assunti over 65, la quota di contratti temporanei è significativamente aumentata, con più del cinquanta percento di questi individui assunti a contratto temporaneo nel 2023.

Il WSI attribuisce le notevoli varianze regionali ai settori in cui i nuovi assunti vengono più spesso offerti contratti temporanei. In tutta la nazione, la più alta quota di nuovi assunti a contratto temporaneo si trova a Heidelberg, una città universitaria con un grande ospedale universitario (62,5%). A seguire da vicino c'è Colonia, dove l'industria dei media e della pubblicità ha una forte presenza. A Colonia, il 62,2% dei nuovi assunti a contribuzione sociale erano assunti a contratto temporaneo. Secondo il WSI, la terza quota più alta si trova a Potsdam (59,0%), grazie all'industria cinematografica presente lì.

La diminuzione della percentuale di contratti temporanei tra i nuovi assunti si è quasi avvicinata ai livelli pre-pandemici alla fine del 2023. Nonostante questo progresso, quasi la metà dei giovani lavoratori riceve ancora solo contratti temporanei.

