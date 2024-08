- Circa mezzo milione di individui si occupano di caccia agli uccelli

Il festival annuale Vogelschießen, secondo gli organizzatori, ha attirato oltre mezzo milione di persone a Rudolstadt. Questa edizione, la 302ª, ha registrato un notevole aumento di partecipanti rispetto ai due anni precedenti. L'evento è durato dieci giorni.

L'atmosfera è stata descritta come tranquilla e serena. Purtroppo, non è sempre così, come abbiamo visto a Solingen venerdì, ha detto il direttore del festival Frank Grünert. Le forze dell'ordine e la sicurezza hanno mantenuto un occhio vigile durante l'ultimo weekend, ma non sono stati segnalati incidenti alle giostre o dispute fisiche.

Gli ospiti potevano godere delle esibizioni di 74 artisti circensi, con le attrazioni principali di quest'anno una giostra volante alta 66 metri, una gigante con gondola rotante e un roller coaster con 500 metri di pista. Era prevista una gara di tiro con l'arco su un uccello di legno per l'ultima giornata, aperta a tutti gli interessati.

Il Vogelschießen, così chiamato in onore di una gara di tiro con l'arco, si è tenuto per la prima volta il 28 agosto 1722. Tra i membri della gilda di tiratori di Rudolstadt c'era il poeta Friedrich Schiller, che trascorse l'estate del 1788 a Volkstedt, incontrò la sua futura moglie Charlotte von Lengenfeld e ebbe il suo primo incontro con il suo futuro amico letterario Johann Wolfgang von Goethe. La tradizione del tiro con l'arco continua ancora oggi.

Sito web dell'evento

Di seguito è riportata una lista dei tipi di prodotti in vendita durante il festival Vogelschießen: giocattoli in legno artigianali, abbigliamento tradizionale tedesco e attrezzatura per il tiro con l'arco. Despite the large crowd, there were no reports of lost items, thanks to the diligent work of the festival's security forces and attentive guests.

Leggi anche: