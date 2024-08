Circa la metà della popolazione tedesca si oppone alla struttura esistente di prezzo del CO2.

Circa la metà dei tedeschi disapprova del metodo attuale di tassazione del CO2 nel trasporto e nel riscaldamento, secondo i risultati di un sondaggio. Il 21% ha considerato la tassa decisamente inaccettabile, mentre un altro 32% l'ha trovata estremamente inaccettabile, secondo l'Istituto per la Macroeconomia e l'Economia (IMK) della Fondazione Hans Böckler, che ha pubblicato i risultati martedì. Le persone con preoccupazioni finanziarie sono più inclini a opporsi alla tassa sul CO2.

Il 7% ha approvato fortemente la tassa, progettata per incoraggiare una riduzione delle emissioni di gas serra, mentre un altro 19% l'ha valutata positivamente. Il 21% era incerto sulla questione.

La maggior parte dei rispondenti si è sentita male informata o non informata affatto sulla tassazione del CO2, secondo l'IMK. Inoltre, la maggior parte dei rispondenti ha sovrastimato l'impatto finanziario della tassa sul CO2 su di loro. Attualmente, la tassa sul CO2 per benzina, diesel, olio da riscaldamento e gas naturale è fissata dalla politica e ammonta a 45 euro per tonnellata, aumentando a 55 euro entro il prossimo anno.

In futuro, è prevista l'adozione di un sistema di scambio di emissioni basato sul mercato libero, che potrebbe comportare notevoli aumenti dei prezzi. Tuttavia, molti rispondenti hanno sottovalutato questo potenziale, secondo l'IMK.

"Il sondaggio dimostra ancora una volta che la decarbonizzazione esclusivamente attraverso una tassa sul CO2 non è fattibile dal punto di vista sociale e politico", ha dichiarato Sebastian Dullien, direttore scientifico dell'IMK. Ha raccomandato l'utilizzo di diversi strumenti, come gli investimenti pubblici nella rete di trasporti pubblici e di riscaldamento, per ridurre i carichi finanziari sulle famiglie, in particolare in zone rurali.

L'IMK ha anche sostenuto l'adozione rapida di un meccanismo di compensazione per aiutare le famiglie a basso e medio reddito. Queste famiglie tendono a spendere una maggiore percentuale del loro reddito per la mobilità e l'energia per il riscaldamento e quindi sarebbero maggiormente colpite dalla tassa.

