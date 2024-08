- Circa la metà della popolazione sassone considera l'Alternativa per la Germania (AfD) come un partito politico convenzionale.

Circa il 40% degli individui in Sassonia considera l'AfD un partito democratico standard, come qualsiasi altro, come indicato dalle recenti statistiche del Trendbarometro RTL/ntv. Al contrario, il 55% lo considera un partito con tendenze estreme di destra. Questa prospettiva è condivisa dal 99% dei sostenitori del partito Verde, dal 98% dei sostenitori del partito di Sinistra e dal 97% dei sostenitori dell'SPD.

13% esprimono disprezzo per il sistema politico

In Sassonia, il 51% dei sostenitori dell'AfD ha votato per il partito a causa dell'accordo con le sue ideologie politiche. Per il 25% dei rispondenti, la motivazione è il malcontento per le politiche del governo federale. Un sostanziale 13% respinge completamente il sistema politico, mentre solo il 2% esprime malcontento per le politiche del governo statale.

Se l'AfD dovesse entrare nel governo statale della Sassonia, il 48% teme che la politica peggiorerà. Tuttavia, il 24% si aspetta un miglioramento, mentre il 19% è ottimista sul fatto che non ci saranno cambiamenti.

Due terzi si oppongono a un divieto dell'AfD

La maggioranza degli elettori in Turingia, pari al 62%, si oppone a un divieto dell'AfD. D'altra parte, il 28% è a favore di una simile misura.

Il fatto che la CDU si rifiuta di collaborare con l'AfD ha ricevuto l'approvazione del 47% della popolazione e viene considerato la decisione giusta dallo stesso 47%. Tra i sostenitori del BSW c'è una divisione su questa questione, con il 40% che sostiene la posizione della CDU e il 54% che la disapprova.

Nel contesto delle elezioni politiche in Sassonia, i sostenitori del partito AfD rappresentano il 51% dei suoi sostenitori, principalmente a causa dell'accordo con le sue ideologie. In modo interessante, un'elezione al Landtag in Sassonia potrebbe potenzialmente vedere il partito AfD entrare nel governo statale, con il 48% che esprime preoccupazione per un possibile peggioramento della politica.

Leggi anche: