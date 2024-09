- Circa il 43% delle imprese agricole fatica a occupare le posizioni di apprendisti.

Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, le aziende di formazione stentano ancora a coprire i posti di apprendistato offerti. Questo problema è dovuto principalmente alla scarsità di candidati idonei, come riferito dalle Camere di Commercio e Industria dello stato (IHK), sulla base di un'indagine sulla formazione del 2023 condotta dalla Camera di Commercio Tedesca (DIHK). Nel maggio di quest'anno, 569 aziende in MV hanno partecipato all'indagine, rappresentando il 16% di tutte le aziende di formazione registrate presso le tre camere.

Molte posizioni rimangono vuote

Secondo l'indagine, il 43% delle aziende di formazione nel nord-est non è riuscito a coprire tutte le posizioni di formazione offerte nel 2023. Questo è l'8% in meno rispetto al 2022 e inferiore alla media nazionale del 49%. Purtroppo, non ci sono segnali di ripresa. Il 62% delle aziende in MV ha citato la mancanza di candidati idonei come principale motivo, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente.

Torsten Haasch, CEO della IHK Neubrandenburg, ha dichiarato che circa 4.200 diplomati delle scuole superiori hanno iniziato un apprendistato con un'azienda IHK nel nord-est dopo le vacanze estive. Tuttavia, molte posizioni di formazione rimangono ancora vuote. "Attualmente, ci sono ancora circa 1.100 posizioni vuote solo nel distretto della camera di Neubrandenburg. La concorrenza per i futuri lavoratori qualificati è intensa. Anche l'amministrazione si promuove aggressivamente", ha detto Haasch. Le aziende stanno sempre più offrendo opportunità a candidati meno qualificati e istituendo programmi di tutorato.

Iniziative estese per attrarre talenti giovani

Lo scorso anno, il 43% delle aziende che non è riuscito a coprire le posizioni non ha ricevuto nemmeno un'applicazione, una situazione che le camere hanno trovato allarmante. Per aumentare il loro appeal come datori di lavoro, molte aziende in MV offrono incentivi finanziari e materiali e promuovono una gerarchia piatta all'interno dell'azienda. L'attrezzatura IT moderna è essenziale per la maggior parte delle aziende.

Haasch ha elogiato l'aumento dell'attenzione per l'orientamento professionale nelle scuole. Le scelte di carriera mirate dipendono anche dagli stage. Ci sono ancora carenze nell'uso dei canali dei social media per la pubblicità degli apprendistati. Anche se le aziende dello stato sono principalmente attive su Facebook, i giovani target sono più probabili essere trovati su TikTok o YouTube. "C'è ancora molta mancanza di incontro", ha concluso Haasch.

