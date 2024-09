Circa il 40% degli individui esprime il desiderio di una pensione anticipata.

Recenti studi hanno rilevato che circa il 35% dei lavoratori di diverse fasce d'età non è interessato a continuare il proprio impiego fino all'età pensionabile obbligatoria. Questo fatto non dovrebbe essere trascurato dalle imprese. Il sondaggio suggerisce che non è solo a causa dell'atteggiamento pigro percepito della generazione più giovane. Il fattore principale è invece il livello di soddisfazione derivante dal lavoro stesso.

Come riportato dal quotidiano tedesco 'Rheinische Post', circa il 65% dei lavoratori, ovvero quasi due terzi dei lavoratori assicurati socialmente in Germania, si immagina di lavorare fino all'età pensionabile. Tuttavia, solo la metà di questo gruppo desidera effettivamente continuare a lavorare fino all'età pensionabile. La differenza tra coloro che possono immaginare di lavorare fino all'età pensionabile e coloro che lo desiderano non è significativa tra le diverse fasce d'età, con il 66,4% dei under 35 e il 62,6% di quelli tra i 50 e i 66 anni che esprimono le loro intenzioni.

In modo sorprendente, il 17% dei rispondenti ha confessato di non essere fisicamente o mentalmente in grado o disposto a lavorare oltre l'età pensionabile. In modo positivo, quasi la metà dei rispondenti (48%) esprime la capacità di lavorare fino all'età pensionabile e anche il desiderio di farlo. In modo interessante, circa il 6% dei rispondenti vorrebbe lavorare fino all'età pensionabile standard ma teme di non poterlo fare, mentre il 14% riconosce la propria capacità di lavorare fino alla vecchiaia ma preferisce un pensionamento anticipato.

Il sondaggio rivela che, mentre l'età è meno influente di quanto si pensi, le risposte differiscono significativamente in base al livello di reddito. I lavoratori ad alto reddito sono più propensi ad avere l'ambizione di lavorare fino all'età pensionabile, mentre il desiderio di prolungare l'impiego è leggermente più alto tra i lavoratori a basso reddito, perhaps per motivi di sicurezza finanziaria. Il fattore critico che influisce sulla decisione sull'età pensionabile è la sicurezza di un buon tenore di vita in pensione.

Il sondaggio indica anche che molti lavoratori si sentono autorizzati a pensionarsi dopo una vita di lavoro. Tuttavia, questo sentimento potrebbe portare a una resistenza verso l'aumento dell'età pensionabile oltre il 2031, mentre l'aspettativa di vita continua ad aumentare, prolungando le durate del pensionamento.

La soddisfazione del lavoro e il divertimento svolgono un ruolo significativo nel desiderio di lavorare oltre l'età pensionabile. Secondo il sondaggio, i dipendenti che rimangono attivi sul lavoro e considerano il proprio impiego come importante sono 13,2 punti percentuali più propensi ad aspirare a lavorare fino all'età pensionabile standard rispetto ai dipendenti a bassa partecipazione. Anche se gli incentivi finanziari sono spesso considerati come mezzi per incoraggiare una forza lavoro più anziana, il sondaggio sottolinea che lo stato di salute, il benessere, l'impegno e la volontà di imparare sono fattori chiave che influenzano il desiderio di lavorare fino all'età pensionabile. Migliorare la gestione della salute sul posto di lavoro e la prevenzione, comprese la salute mentale, possono aiutare a scoraggiare il pensionamento anticipato.

L'Istituto di Economia di Colonia, nel suo

Leggi anche: