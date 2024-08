Circa il 10% degli educatori nell'istruzione tradizionale spesso si allontana o alterna il proprio obiettivo primario.

A scuole tecniche, c'è un numero significativo di ritardi e individui che si uniscono a metà corso. Nell'anno accademico 2022-2023, circa il 21,2% dei docenti non aveva un certificato di insegnamento valido. A confronto, nel 2012-2013, questa cifra era solo del 11,9%.

L'interesse per i ruoli di insegnamento è aumentato recentemente. Nel 2023, circa 46.400 studenti hanno iniziato i loro studi universitari o gli esami di stato in educazione - un aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente. Purtroppo, questo numero era del 2,1% inferiore rispetto a dieci anni fa.

Purtroppo, nonostante la forte domanda di insegnanti, il numero di laureati con un master o un titolo di stato in educazione è diminuito. Nel 2022, circa 28.700 studenti hanno completato con successo la loro formazione per insegnanti. In un periodo di dieci anni, questa cifra è diminuita del 10,5%.

