- Circa cinque chili di droga trovati nel treno - uomini in U-Haul detenzione

Due a due uomini sono stati messi in custodia dopo la scoperta di circa cinque chilogrammi di marijuana. Secondo l'Ufficio Doganale di Lörrach, gli ufficiali hanno trovato circa 400 grammi di marijuana in uno zaino portato dai due individui. Inoltre, hanno scoperto circa 4,5 chilogrammi della sostanza in una valigia collegata ai due uomini, di 35 e 33 anni. L'ispezione si è svolta l'8 agosto, secondo un portavoce dell'ufficio doganale.

I due sospettati hanno affermato di voler dare via la marijuana a un evento in Svizzera, e che si trattava di marijuana al presunto Cannabidiolo con basso contenuto di THC. Tuttavia, un test rapido condotto dagli ufficiali non ha confermato questa affermazione.

Secondo il portavoce, un tribunale ha emesso mandati di arresto il giorno successivo all'ispezione. I due uomini sono ora sotto indagine con l'accusa di aver violato la legge sul consumo di cannabis.

