- Circa 900 casi di abuso elettorale segnalati in Sassonia

Elezioni in Sassonia turbate da numerosi atti illeciti

Le elezioni in Sassony sono state macchiate da un gran numero di atti illegali. Secondo il Ministero dell'Interno della Sassonia, ci sono stati quasi 900 reati a sfondo politico legati alle elezioni comunali, europee e statali di quest'anno. Le prime notizie sono emerse su "taz".

La maggior parte dei casi (815) riguardava manifesti elettorali vandalizzati. I partiti come SPD e AfD ne hanno sofferto di più. Ci sono stati 55 casi di attacchi mirati ai rappresentanti dei partiti e 14 casi di attacchi alle sedi dei partiti. Inoltre, sono stati documentati 14 casi di reati violenti. L'aggressione violenta contro il politico SPD Matthias Ecke a inizio maggio ha rappresentato un triste culmine. Ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico in ospedale.

Michael Nattke, direttore dell'Ufficio Culturale Sassone, è stato citato da "taz" dicendo: "Purtroppo, è diventato un fatto comune per i sostenitori politici in Sassonia essere molestati o affrontati". L'atmosfera è "intensa". "La scena di estrema destra è molto sicura di sé". Per porre fine a tutto questo, tutte le vie legali dovrebbero essere esaurite e i colpevoli dovrebbero essere incriminati più rapidamente. "C'è bisogno di un cambio di rotta da parte della magistratura".

Il nuovo parlamento della Sassonia verrà eletto il 1° settembre. La candidata principale dell'SPD, Petra Köpping, ritiene che la campagna elettorale sarà più accesa che mai. Imputa i populisti di vari partiti per questo peggioramento.

L'SPD, uno dei partiti colpiti da manifesti elettorali vandalizzati e attacchi mirati, è determinato a far fronte alla campagna elettorale intensa in Sassonia. Le autorità dovrebbero inseguire rapidamente i colpevoli, come suggerito da Michael Nattke, per scoraggiare la sicurezza della scena di estrema destra in tali atti.

Leggi anche: