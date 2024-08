- Circa 87 milioni di euro destinati alla costruzione di un impianto di idrogeno all'avanguardia a Chemnitz

Il governo federale e le amministrazioni locali stanno guidando l'inaugurazione di un Centro di Ricerca sull'idrogeno a Chemnitz. Conosciuto come Centro di Innovazione dell'idrogeno (HIC), questo stabilimento fa parte del centro nazionale dell'idrogeno e funge principalmente da piattaforma per lo sviluppo, i trial e i test per le piccole e medie imprese e l'industria fornitrice. Il governo ha promesso un investimento fino a 72 milioni di euro, con lo stato che contribuisce circa 15 milioni di euro entro il 2028. I partner hanno ora siglato un accordo amministrativo.

Il cluster tecnologico HZwo ha vinto la gara del 2021 per uno dei quattro luoghi del centro nazionale dell'idrogeno. Insieme a Chemnitz, gli altri vincitori sono stati Duisburg (Renania Settentrionale-Vestfalia), Pfeffenhausen (Baviera) e un consorzio del Nord della Germania.

Il Ministro dell'Economia, Martin Dulig (SPD), ha espresso la sua soddisfazione per i progressi del HIC. "Questo accordo amministrativo offre ai partner del progetto una base solida per la pianificazione. Abbiamo bisogno dell'esperienza dei cervelli di Chemnitz per decarbonizzare il traffico pesante. Di conseguenza, i camion, gli autobus e i veicoli utilitari a idrogeno domineranno le nostre strade in futuro."

Karl Lötsch, direttore del HIC, ha sottolineato che l'ambiente di sviluppo e test delle tecnologie dell'idrogeno futuro sarà senza precedenti in Europa. "L'idrogeno serve come pilastro strutturale del futuro sistema energetico. La corsa globale per la supremazia nelle tecnologie dell'idrogeno necessario è in corso da tempo."

L'elettricità può essere utilizzata per separare l'acqua in idrogeno e ossigeno. Se l'elettricità proviene da fonti rinnovabili come il vento e il sole, viene chiamata idrogeno verde. In futuro, aiuterà a sostituire i combustibili fossili - ad esempio, nei veicoli commerciali o nei processi energetici intensivi nell'industria chimica e nella lavorazione dei metalli.

Il cluster tecnologico HZwo, essendo uno dei vincitori della gara per un luogo del centro nazionale dell'idrogeno nel 2021, trarrà anche beneficio dalle attività di ricerca sull'idrogeno al Centro di Innovazione dell'idrogeno (HIC) a Chemnitz.

Per sfruttare ulteriormente il potenziale dell'idrogeno verde, il Centro di Innovazione dell'idrogeno (HIC) si concentrerà sui trial e lo sviluppo delle tecnologie che utilizzano fonti energetiche rinnovabili per la produzione di idrogeno.

