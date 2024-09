- Circa 800 articoli in Sassonia saranno aperti il giorno della memoria.

Festa del Patrimonio segna il lancio di circa 800 luoghi culturali questo domenica (8 settembre). Tra questi ci sono castelli, strutture industriali, chiese e proprietà residenziali, oltre a parchi, cimiteri e siti archeologici. Anche la chiatta dell'Elba "Waltraut", di solito inaccessibile, è inclusa in questo evento. Sono previste una varietà di attività per visitatori di tutte le età, tra cui visite guidate.

Seguendo il tema "Testimoni di Epochae. Testimoni di Storia", il lancio nazionale si terrà presso la chiesa di pilgrimage di San Marien, di circa 500 anni, a Rötha, nel distretto di Lipsia. Questa chiesa ospita un organo costruito dall'organaro Gottfried Silbermann tra il 1683 e il 1753.

Data la sua progettazione interna, la chiesa ha un'importanza architettonica e storica significativa per la conservazione. Con l'organo che celebra il suo 300º anniversario, la chiesa di San Marien è stata scelta come luogo ideale per il lancio, secondo il ministro dello Sviluppo regionale della Sassonia, Thomas Schmidt.

La giornata consente ai visitatori di scoprire tesori nascosti nel campo dei luoghi culturali. Secondo il ministero, fornisce scorci intriganti di luoghi storici altrimenti chiusi. Oltre ad apprezzare "eccezionali" oggetti storici, è possibile chiacchierare con entusiasti proprietari di luoghi, restauratori, artigiani, conservatori di monumenti o associazioni e iniziative.

"Sono entusiasta di vedere così tanti proprietari di luoghi che partecipano e il fatto che i Sassoni abbiano molte opportunità di immergersi nella storia dei nostri luoghi culturali", ha dichiarato Schmidt.

La Festa del Patrimonio si tiene annualmente in tutta la Germania la seconda domenica di settembre ed è supervisionata dalla Fondazione tedesca per la tutela dei monumenti, che è sotto la guida del Presidente federale.

Questo evento culturale diffuso fa parte di un concetto europeo condiviso: Giornate europee del patrimonio. Quest'anno, circa 6.000 oggetti sono registrati in tutto il paese - offrendo un programma diversificato e insolito, insieme a visite intriganti.

La chiesa di pilgrimage di San Marien, famosa per il suo organo costruito da Gottfried Silbermann e scelta come luogo per la Festa del Patrimonio di quest'anno, può essere considerata un esempio perfetto dei numerosi monumenti culturali messi in evidenza. Dopo aver esplorato tali monumenti durante la Festa del Patrimonio, i visitatori potrebbero anche apprezzare l'importanza storica di chiese come San Marien, che servono come testimoni di epoche passate.

