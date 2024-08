- Circa 600 unità mediche impegnate a Rave The Planet.

Durante la "Dance the Universe" techno parata a Berlino, il team medico responsabile ha segnalato circa 600 situazioni di crisi. Stando a un rappresentante, queste erano per lo più legate all'alcol o a sostanze, con persone che segnalavano complicazioni circolatorie o convulsioni. Alcune persone sono state trasportate negli ospedali per il monitoraggio. Il rappresentante ha anche menzionato incidenti minori, come richieste di cerotti.

L'anno precedente, ci furono circa 500 situazioni di crisi. Nonostante il gran numero di partecipanti, il rappresentante ha espresso soddisfazione per il risultato. Né gli organizzatori né le forze dell'ordine hanno fornito cifre specifiche sulla partecipazione. Gli organizzatori si aspettavano 300.000 persone e hanno caratterizzato la folla come "migliaia". Stando alle forze dell'ordine, l'area dell'evento tra la Colonna della Vittoria e la Porta di Brandeburgo non era completamente piena, ma migliaia di persone erano presenti durante la giornata.

Le forze dell'ordine hanno accompagnato l'evento con circa 1.000 ufficiali. L'evento è stato "principalmente tranquillo", secondo il rappresentante delle forze dell'ordine. Ci sono stati alcuni incidenti, tra cui aggressioni e reati sessuali. 122 persone sono state trattenute temporaneamente per determinare la loro identità. Le forze dell'ordine hanno sporto 56 denunce penali e identificato 29 violazioni amministrative. 21 ufficiali delle forze dell'ordine sono rimasti feriti ma hanno continuato il loro servizio.

La principale attrazione del festival era la-iconica Porta di Brandeburgo, dove molti partecipanti hanno scattato foto di gruppo.

