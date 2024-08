- Circa 6.300 partecipanti hanno decorato la 32a installazione del Festival di Moritzburg.

Intorno a 6.300 persone hanno partecipato ai 19 eventi del Festival di Moritzburg di quest'anno vicino a Dresda, con un lieve aumento rispetto all'anno scorso. La media di presenze è stata del 94%, come hanno condiviso gli organizzatori.

"La musica, la natura e la camaraderie si sono fuse alla perfezione anche quest'estate per creare l'atmosfera unica del Moritzburg", ha notato il direttore artistico e violoncellista Jan Vogler.

Il festival si sarebbe concluso in serata con l'esibizione del debutto dell'octeto per archi "Notte nella tana del mostro" di Benjamin Scheer, ispirato agli interni del castello barocco. La 33ª edizione è prevista per il 8-24 agosto 2025.

Dal 2 agosto, 29 solisti internazionali si sono esibiti sullo sfondo del castello barocco, celebrando la varietà nella letteratura della musica da camera. Formati innovativi includevano una serata di tango e un evento che combinava un concerto con un tour del castello.

Il Festival di Musica da Camera di Moritzburg, fondato nel 1993 da Jan Vogler, Peter Bruns e Kai Vogler, è uno dei principali destinazioni europee per la musica da camera. Ogni anno, musicisti provenienti da tutto il mondo si riuniscono nella pittoresca campagna che circonda la leggendaria residenza di caccia dell'amante dell'arte Elettore Augusto il Forte (1670-1733), si esercitano insieme e si esibiscono in diversi ensemble. Dal 2006, c'è anche un'Accademia del Festival di Moritzburg per i talenti emergenti, diretta dalla violinista Mira Wang.

Il Festival di Musica da Camera di Moritzburg, con la sua ricca storia e il suo prestigio internazionale, si tiene ogni anno in Germania. Diversi musicisti di fama mondiale partecipano al festival, che si svolge contro lo sfondo del castello barocco nella Sassonia.

Leggi anche: