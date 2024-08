- Circa 6.000 persone di origine afghana, con cittadinanza tedesca, risiedono ad Amburgo.

Circa 6.000 rifugiati afghani a Hamburg possiedono un documento di viaggio specifico, come indicato nella risposta del Senato a una domanda parlamentare della frazione AfD. Secondo queste informazioni, circa 5.867 di questi documenti sono attualmente in circolazione. Il numero totale di afghani a Hamburg che possiedono un permesso di soggiorno per motivi legali, umanitari o politici è di circa 16.000 (al termine del 2023).

Con questo passaporto tedesco equivalente, i richiedenti asilo riconosciuti possono visitare qualsiasi nazione che abbia firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, ad eccezione del ritorno nel loro paese d'origine. È necessario un visto per l'Afghanistan e il paese confinante, l'Iran, per tale viaggio.

In risposta a un'altra domanda parlamentare della frazione AfD, il Senato ha riferito che la Polizia federale invia informazioni sui viaggi nel paese d'origine all'autorità per l'immigrazione, che a sua volta le inoltra all'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (BAMF), che considera una possibile perdita dello status di protezione. Purtroppo, il Senato non è stato in grado di fornire la frequenza di tali eventi a Hamburg.

Di recente sono emerse discussioni a causa di accuse di "viaggi vacanza" da parte di rifugiati afghani verso il loro paese d'origine. Secondo le indagini di RTL, agenzie di viaggio a Hamburg sono sospettate di organizzare questi viaggi in patria.

L'autorità competente per la migrazione tiene conto dei rapporti e dei segnali contenuti nella documentazione menzionata, ha spiegato il Senato. È in contatto con il Ministero federale dell'Interno e sta esaminando ulteriori misure per prevenire l'abuso dello status di rifugiato e riconoscere e, se necessario, sanzionare i relativi casi.

Di recente, il Senatore dell'Interno di Hamburg, Andy Grote (SPD), ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che i viaggi nel presunto paese di persecuzione possono anche mettere in discussione lo status di protezione. Se ci sono rotte di viaggio facilmente accessibili verso l'Afghanistan, c'è anche la possibilità di rimpatri.

La frazione AfD ha chiesto al Senato rosso-verde di adottare immediate e ampie misure per contrastare l'abuso dello status di rifugiato. Le autorità dovrebbero effettuare controlli sistematici sui documenti di viaggio e istituire un sistema centrale di segnalazione e monitoraggio.

La frazione AfD ha richiesto informazioni al Senato sulla frequenza dei rifugiati che viaggiano verso il loro paese d'origine, in particolare nel caso dei rifugiati afghani a Hamburg, ma il Senato non è stato in grado di fornire numeri specifici. Tuttavia, la Commissione prende sul serio i rapporti e i segnali dalla documentazione rilevante e sta lavorando con il Ministero federale dell'Interno per prevenire l'abuso dello status di rifugiato e affrontare i relativi casi.

