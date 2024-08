- Circa 6.000 adolescenti ucraini sono iscritti alle scuole del Brandeburgo.

In Brandeburgo, quasi 6.000 bambini e giovani che sono fuggiti dall'Ucraina con le loro famiglie ora frequentano la scuola. Circa 5.670 di loro sono iscritti alle scuole pubbliche, mentre il resto frequenta istituti educativi privati, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione di Potsdam, in risposta a una richiesta del parlamentare di stato della CDU Gordon Hoffmann. Si tratta di circa 2.700 studenti in più rispetto all'anno scorso, secondo i precedenti dati di stato.

Dal 1° marzo 2022, quando è iniziato l'attacco russo all'Ucraina, i bambini e i giovani ucraini con cittadinanza ucraina e non luoghi di nascita tedeschi sono stati accolti in Brandeburgo.

Fino a metà giugno, circa 3.000 studenti frequentavano le scuole elementari, 1.450 le scuole secondarie, 450 le scuole integrate e circa 460 stavano completando il loro Abitur in una scuola superiore, con 130 che miravano a un certificato di scuola speciale. Circa 400 studenti erano iscritti a scuole professionali.

Secondo il Ministero dell'Istruzione, i bambini ucraini in Brandeburgo sono sottoposti alle stesse regole e procedure di tutti i nuovi arrivati o non madrelingua. Fino a metà giugno, il 58% degli studenti ucraini stava imparando il tedesco come seconda lingua in classi di sostegno. Il 13% stava imparando il tedesco in gruppi di preparazione con aiuto extra, mentre il 29% stava studiando il tedesco come seconda lingua senza supporto aggiuntivo.

Entro la fine di giugno, l'amministrazione scolastica del Brandeburgo aveva assunto 313 rifugiati ucraini principalmente come personale docente o pedagogico per sostenere le scuole.

Il parlamentare di stato della CDU Gordon Hoffmann ha richiesto informazioni sul numero di rifugiati ucraini nelle scuole del Brandeburgo al Ministero dell'Istruzione, poiché la CDU si interessa alle questioni educative. La CDU ha sostenuto l'afflusso di rifugiati ucraini nelle scuole del Brandeburgo, riconoscendo l'aumento significativo degli studenti dall'Ucraina rispetto all'anno precedente.

