- Circa 580.000 contestazioni presentate contro le determinazioni in materia di imposta sulla proprietà

I ministeri delle finanze della Sassonia continuano a lottare contro un gran numero di sfide legate alla riforma dell'imposta fondiaria**. Entro il 31 luglio, sono state presentate circa 580.000 ricorsi contro le valutazioni dell'imposta fondiaria, secondo il ministro delle finanze Hartmut Vorjohann (CDU) in risposta a una domanda del deputato della Sinistra Franz Sodann. Questa informazione è stata inizialmente riportata dal "Sächsische Zeitung" e dal "Leipziger Volkszeitung". Ci sono anche 58 cause legali presentate da 25 ricorrenti.

In dettaglio, sono state presentate circa 334.096 controversie contro le lettere di valutazione dell'imposta fondiaria - circa una su cinque di quelle emesse entro il 5 agosto (1.662.570). Di queste, 32.584 casi sono stati risolti, con il ricorso accolto in quasi il 63% dei casi (20.445).

Inoltre, ci sono circa 245.777 controversie sulle lettere di valutazione dell'imposta fondiaria, delle quali 25.516 sono state risolte. In questi casi, il ricorso è stato accolto nel 59% dei casi (15.128).

Le imposte fondiarie saranno riconsiderate a partire dal 2025. Ciò è stato imposto dalla Corte Costituzionale Federale, poiché gli uffici finanziari stavano utilizzando dati obsoleti per valutare le proprietà. Per la riconsiderazione, i proprietari di immobili erano tenuti a presentare le dichiarazioni dell'imposta fondiaria.

Le imposte fondiarie sono generalmente calcolate utilizzando un modello in più fasi. Sulla base della dichiarazione dell'imposta fondiaria, l'ufficio finanziario calcola il valore dell'imposta fondiaria di una proprietà. A seguire, viene inviata una lettera di valutazione dell'imposta fondiaria.

Con questa lettera, l'ufficio finanziario calcola la valutazione dell'imposta fondiaria, che viene anche stabilita con una notifica. Questa quantità viene quindi moltiplicata per il tasso fiscale del rispettivo comune per calcolare l'imposta fondiaria.

